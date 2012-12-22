台湾债市: 公债RP利率持平,投信陆续遭赎回

全球金市：金价走高，因美元回吐涨幅
美国1月零售销售增幅超过预期，消费者价格录得近四年最大升幅，从而令美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息的预期升温。
路透台北12月22日 - 公债10天期附买回(RP)利率周六持平.时序将迈入年底,资金需求陆续浮现,有少数几家投信因遭赎回而将公司债RP解约,但很快有其他客户递补,因此并未令利率产生变动.
交易商预料,下周投信因遭赎回而抽钱的动作会更加明显,不过整体市场资金状况相当宽松,不致出现难以调度问题.
"感觉有点多缺不一,但多钱的还是占多数."一证券商交易员说.
另一证券商交易员则认为,下周投信被赎回的频率会更加密集,但资金应不至于太过紧缩,待年底过后资金陆续回笼,说不定RP利率还有下调机会.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%.
展望下周,交易商表示,紧缩因素有周二:合作金库83.5亿台币金融债交割;周三:土地银行130亿金融债交割、台电44亿公司债交割;周四:大众银行 15亿金融债交割、第一银行20亿金融债交割、上海商银100亿金融债交割;周五:新光银行40亿台币金融债交割.(完) (记者 董永年; 审校)
美国1月零售销售增幅超过预期，消费者价格录得近四年最大升幅，从而令美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息的预期升温。
路透上海2月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微跌0.16%至94.1；SDR篮子指数微跌至95.99，BIS篮子指数微跌至95.4。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.77%，SDR篮子指数升0.51%，BIS指数跌0.88% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8629 3 欧元 7.2784 -166 日圆 6.0105 -85 港元 0.8843 2.1 英镑
0102GMT * 1.1600下方买家进场构成支撑 * 欧元/美元在美国市场收高，下行动能减弱 * 升至上日高位1.0609上方的话，将结束连续八日的日高连降局面 * 昨日触及1.0521后出现的空头回补增强 * 可能向1.0660附近的10日均线小幅修正(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)