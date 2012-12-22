台湾债市: 公债RP利率持平,投信陆续遭赎回

路透台北12月22日 - 公债10天期附买回(RP)利率周六持平.时序将迈入年底,资金需求陆续浮现,有少数几家投信因遭赎回而将公司债RP解约,但很快有其他客户递补,因此并未令利率产生变动.

交易商预料,下周投信因遭赎回而抽钱的动作会更加明显,不过整体市场资金状况相当宽松,不致出现难以调度问题.

"感觉有点多缺不一,但多钱的还是占多数."一证券商交易员说.

另一证券商交易员则认为,下周投信被赎回的频率会更加密集,但资金应不至于太过紧缩,待年底过后资金陆续回笼,说不定RP利率还有下调机会.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%.