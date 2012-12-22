台湾货币市场: 短率表现持平,下周关注年底资金紧缩效应

全球金市：金价走高，因美元回吐涨幅
美国1月零售销售增幅超过预期，消费者价格录得近四年最大升幅，从而令美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息的预期升温。
* 年底资金多缺不一更趋明显
* 下周短票利率波动较大
记者 詹静宜
路透台北12月22日 - 台湾银行间短率周六表现持平.银行交易员认为,今天补行上班日,市场交投清淡,转而聚焦年底资金紧缩效应,料下周短票利率波动较大,拆款利率区间变化不大,顶多区间高位略为上移.
银行交易员表示,由于银行年底冲刺放款的不确定因素,让银行间惜售跨年资金,令跨年短率略有走扬压力,待年底放款需求尘埃落定后,跨年资金才会一涌而出,届时跨年短率才会回跌.
"最近银行加入票券抢(跨年)钱,感觉银行资金比较紧!"一位跨年资金供给银行交易员说.
但有一资金供给银行指出,今年底的跨年资金需求并没有往年来得明显,在整体市场资金宽松的情况下,年底资金虽然会较平日紧,但应该可以安然度过.
本地时间15:53,银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.389%,上日收报0.388%.今日区间在0.295-0.44%,同于上日.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.44%,上日为0.388-0.45%.
**短票利率持平**
短票市场方面,票券商交易员表示,今天短票成交量很少,预计下周发票量将较平日略增,至于下周短票利率走势则要观察银行间的资金水位.
今天跨年短票利率主要交投区间在0.77%-0.78%;月内短票利率主要交投落在0.65%,皆同于上日.
台湾央行今日存单到期金额411.5亿,存单发行金额待稍晚公布.
下周央行存单到期总额为9,190.35亿台币,存单到期金额分别为:周一2,730亿、周二61亿、周三3,235.35亿、周四232.5亿,以及周五2,931.5亿台币.
拆款中心资料 显示,修正后周五超额准备为163亿台币;累计超额准备为负1,379亿台币,加计前期1%的超额准备为74亿台币.
**公债RP利率持平**
公债10天期附买回(RP)利率持平.时序将迈入年底,资金需求陆续浮现,有少数几家投信因遭赎回而将公司债RP解约,但很快有其他客户递补,因此并未令利率产生变动.
交易商预料,下周投信因遭赎回而抽钱的动作会更加明显,不过整体市场资金状况相当宽松,不致出现难以调度问题.
"感觉有点多缺不一,但多钱的还是占多数."一证券商交易员说.
另一证券商交易员则认为,下周投信被赎回的频率会更加密集,但资金应不至于太过紧缩,待年底过后资金陆续回笼,说不定RP利率还有下调机会.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%.
展望下周,交易商表示,紧缩因素有周二:合作金库83.5亿台币金融债交割;周三:土地银行130亿金融债交割、台电44亿公司债交割;周四:大众银行 15亿金融债交割、第一银行20亿金融债交割、上海商银100亿金融债交割;周五:新光银行40亿台币金融债交割.(完) (集体采写 董永年; 审校 杨淑祯)
美国1月零售销售增幅超过预期，消费者价格录得近四年最大升幅，从而令美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息的预期升温。
路透上海2月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微跌0.16%至94.1；SDR篮子指数微跌至95.99，BIS篮子指数微跌至95.4。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.77%，SDR篮子指数升0.51%，BIS指数跌0.88% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8629 3 欧元 7.2784 -166 日圆 6.0105 -85 港元 0.8843 2.1 英镑
0102GMT * 1.1600下方买家进场构成支撑 * 欧元/美元在美国市场收高，下行动能减弱 * 升至上日高位1.0609上方的话，将结束连续八日的日高连降局面 * 昨日触及1.0521后出现的空头回补增强 * 可能向1.0660附近的10日均线小幅修正(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)