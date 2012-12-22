台湾货币市场: 短率表现持平,下周关注年底资金紧缩效应

* 年底资金多缺不一更趋明显

* 下周短票利率波动较大

记者 詹静宜

路透台北12月22日 - 台湾银行间短率周六表现持平.银行交易员认为,今天补行上班日,市场交投清淡,转而聚焦年底资金紧缩效应,料下周短票利率波动较大,拆款利率区间变化不大,顶多区间高位略为上移.

银行交易员表示,由于银行年底冲刺放款的不确定因素,让银行间惜售跨年资金,令跨年短率略有走扬压力,待年底放款需求尘埃落定后,跨年资金才会一涌而出,届时跨年短率才会回跌.

"最近银行加入票券抢(跨年)钱,感觉银行资金比较紧!"一位跨年资金供给银行交易员说.

但有一资金供给银行指出,今年底的跨年资金需求并没有往年来得明显,在整体市场资金宽松的情况下,年底资金虽然会较平日紧,但应该可以安然度过.

本地时间15:53,银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.389%,上日收报0.388%.今日区间在0.295-0.44%,同于上日.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.44%,上日为0.388-0.45%.

**短票利率持平**

短票市场方面,票券商交易员表示,今天短票成交量很少,预计下周发票量将较平日略增,至于下周短票利率走势则要观察银行间的资金水位.

今天跨年短票利率主要交投区间在0.77%-0.78%;月内短票利率主要交投落在0.65%,皆同于上日.

台湾央行今日存单到期金额411.5亿,存单发行金额待稍晚公布.

下周央行存单到期总额为9,190.35亿台币,存单到期金额分别为:周一2,730亿、周二61亿、周三3,235.35亿、周四232.5亿,以及周五2,931.5亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周五超额准备为163亿台币;累计超额准备为负1,379亿台币,加计前期1%的超额准备为74亿台币.

**公债RP利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率持平.时序将迈入年底,资金需求陆续浮现,有少数几家投信因遭赎回而将公司债RP解约,但很快有其他客户递补,因此并未令利率产生变动.

交易商预料,下周投信因遭赎回而抽钱的动作会更加明显,不过整体市场资金状况相当宽松,不致出现难以调度问题.

"感觉有点多缺不一,但多钱的还是占多数."一证券商交易员说.

另一证券商交易员则认为,下周投信被赎回的频率会更加密集,但资金应不至于太过紧缩,待年底过后资金陆续回笼,说不定RP利率还有下调机会.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%.