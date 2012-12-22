台湾债市: 量缩整理,等待发债计画出炉

路透台北12月22日 - 台湾10年券101/9殖利率周六微幅收低.由于今日仅有台湾金融市场交易 ,且下午有明年第一季的发债计画要公布,因此交易商的操作意愿低落,使得盘面指标券的成交值仅 19亿台币. 交易商认为,年底将届,今年的操作绩效已大致底定,除非发生无可预期的事件,否则年底前债 市殖利率的变动空间将相当有限,预料下周101/9殖利率将在1.135-1.155%间整理. "短期不想搅和了,等明年再说."一证券商交易员说. 另一大型票券商交易员则称,目前债市筹码都集中在银行与寿险手中,交易商基本上没什么部 位.由于实质买盘对利率变动的承受空间较大,除非市场资金转紧,否则殖利率很难大幅反弹. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 101/9 -0.09 1.1493 1.1482-1.1500 19.0 101/9殖利率在昨日弹破1.15%后没能站稳,今日又回落至该关卡之下.有交易商表示,主要是因 为主力于昨日将筹码抛出,且全数进了银行的口袋,在筹码更进一步集中的状态下,难以见到债市会 出现变动机会. 展望债市后市,一票券商交易员说,最近出席几场针对明年经济展望的会议,得到的结论就是表 现会不错.尤其美国的经济复苏力道较为看好,因此有机构预估明年美国10年公债殖利率将上探2.2 5-2.30%.虽然台债受筹码因素影响,但后市缓步反弹的机率仍高. "感觉就是大家已经不愿意追低,因为有风险."他说. 另一证券商交易员则认为,明年初债市殖利率应该是有机会弹升,但要看题材与时机.惟趋势虽 然偏弹,但打高了还是有一堆人等着买,所以幅度也有限. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 10 101/9 1.1493 5 101/6 没有成交 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)