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亚洲 | 2012年 12月 24日 星期一 07:59 BJT

台湾经济指标预测--12月24日至2013年2月23日

路透台北12月24日 - 以下为台湾近期预定公布的经济数据: 
    * 12月24日当周

 日期    当地时间    经济指标/活动           公布月分   预估             前值
                                                          值  
 12/24   1600        工业生产                    11月     --  +4.56%(年变动率
                                                                            )
 12/25   1610        M2货币总计数                11月     --  +3.29%(年变动率
                                                                            )
 
    * 12月31日当周

 日期    当地时间    经济指标/活动           公布月分   预估             前值
                                                          值  
 1/4     1610        外汇存底                  12月底     --   4,009.56亿美元
 
   *  1月7日当周
 日期    当地时间    经济指标/活动           公布月分   预估              前值
                                                          值  
 1/7     0830        消费者物价指数(CPI)         12月     --  +1.59%(年变动率)
 1/7     1610        M2货币总计数                  12     --  +0.90%(年变动率)
 
 *  1月21日当周
 1/21    1600        外销订单                      12     --  +11.1%(年变动率)
 *1/22   0830        季调失业率                    12     --            +4.27%
  --     --          国内生产总值(GDP)         第四季     --   +0.98%(年变动率
                                                                             )
  --     --          央行理监事会议            第一季     --  重贴现率1.875%
    * 参看全球经济数据相关资料,可点选  
    * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选 
    * "*"表新增

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