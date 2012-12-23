台湾经济指标预测--12月24日至2013年2月23日

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透台北12月24日 - 以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 12月24日当周 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月分 预估 前值 值 12/24 1600 工业生产 11月 -- +4.56%(年变动率 ) 12/25 1610 M2货币总计数 11月 -- +3.29%(年变动率 ) * 12月31日当周 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月分 预估 前值 值 1/4 1610 外汇存底 12月底 -- 4,009.56亿美元 * 1月7日当周 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月分 预估 前值 值 1/7 0830 消费者物价指数(CPI) 12月 -- +1.59%(年变动率) 1/7 1610 M2货币总计数 12 -- +0.90%(年变动率) * 1月21日当周 1/21 1600 外销订单 12 -- +11.1%(年变动率) *1/22 0830 季调失业率 12 -- +4.27% -- -- 国内生产总值(GDP) 第四季 -- +0.98%(年变动率 ) -- -- 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875% * 参看全球经济数据相关资料,可点选 * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选 * "*"表新增
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。