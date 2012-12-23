台湾货币市场: 12月24日及本提存期资金预期变化一览表

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透台北12月24日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化 因素摘要如下: * 宽松因素: 央行存单到期2,730亿台币 * 紧缩因素:央行料发行存单 ============================================================= = **宽松因素: *央行存单到期1兆(万亿)3,772.05亿台币 : 12/25 61.00 12/26 3,235.35 12/27 232.50 12/28 2,931.50 12/29 252.00 12/30 3,617.10 12/31 185.80 1/1 58.00 1/2 2,902.80 1/3 296.00 *公债还本付息共6.375亿台币: 12/28 99甲9期公债付息6.375亿台币 *月底军公教薪饷拨款. **紧缩因素: *菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。