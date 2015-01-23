台湾人事：科技部长由工研究院院长徐爵民接任--行政院

国际油市：油价上涨，因预期OPEC带头的减产行动将延长
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
路透台北1月23日 - 台湾行政院周五发布新的人事任命案，其中科技部长一职将由现任工业技术研究院院长徐爵民接任。
其他人事尚包括：行政院政务委员由成功大学副校长颜鸿森接任，行政院秘书长为简 太郎，交通部长由此前交通部次长陈建宇接任，文化部长由前文化部政务次长洪孟启接任，行政院政务副秘书长一职则由前台中市副市长徐中雄接任。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。