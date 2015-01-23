台湾人事：科技部长由工研究院院长徐爵民接任--行政院

路透台北1月23日 - 台湾行政院周五发布新的人事任命案，其中科技部长一职将由现任工业技术研究院院长徐爵民接任。

其他人事尚包括：行政院政务委员由成功大学副校长颜鸿森接任，行政院秘书长为简 太郎，交通部长由此前交通部次长陈建宇接任，文化部长由前文化部政务次长洪孟启接任，行政院政务副秘书长一职则由前台中市副市长徐中雄接任。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)