离岸人民币：台湾宝岛债次级市场渐趋活络，寿险业注入活水

路透台北7月17日 - 此前静淡的台湾宝岛债次级市场近来因新券发行而增温，且寿险业的加入令市场交投明显热络。交易员预估，宝岛债次级市场有机会温和向上发展，不会再陷入过去交易量持续低迷的窘境。

根据台湾柜买中心的统计资料，台湾宝岛债次级市场交投量在今年5月以前，一直都处于温和成长的极低交易量。不过在台湾保险法修正案于6月初生效后，寿险业买入宝岛债不再计入国外投资部位，使得寿险业者除于初级市场购入美元长债外，亦在次级市场展现活力，积极配置三至五年期的宝岛债券。

而此前为取得承销资格而持有大额宝岛债部位的银行及券商，也趁势出售一部分部位，使得6月宝岛债次级市场的交易量较5月翻倍。

一民营证券商交易员指出，不仅保险法的修正让寿险业注入活水，台湾发行公司在台湾及其他离岸中心双挂牌的策略，预料也将引入外国投资人，让宝岛债的交投热度慢慢赶上点心债。

〞最近这一两个礼拜，开始看到一些新加坡银行对宝岛债券报价，这以前从没看过。〞上述交易员说。

台湾钢铁厂--烨辉 海外子公司Golden Developments Holdings宝岛债上日正式在柜买中心挂牌交易。该档债券为台湾首档双挂牌人民币计价宝岛/狮城债，三年期以5%定价，发行总额为3亿元人民币。

此外，一大型公股银行交易主管亦指出，寿险业较青睐存续期五年以上的宝岛债，但市场上五年以上的商品较少，寿险业虽也考虑拿入较短年期、但收益率尚佳的宝岛债，但接受度仍待考验。

这名主管也指出，部分持券银行出脱手上宝岛债，不但有部分资本利得入袋，同时也挪出部分额度，降低银行对大陆曝险的比重。

6月成交量位居前列的交易商包括兆丰商银、元大宝来证券、统一证券、中国信托银行等。

以下是今年以来宝岛债次级市场成交量：

时间 成交金额(亿人民币)

2014/06 43.19

2014/05 20.85

2014/04 18.35

2014/03 16.65

2014/02 9.16

2014/01 8.33

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累计成交值 116.53

资料来源：柜台买卖中心 (完)