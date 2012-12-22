台湾债市: 101/9期10年公债中,证券业卖超2亿台币

《汇市简讯》欧元/美元下跌动能减弱，买家逢低买进

0102GMT * 1.1600下方买家进场构成支撑 * 欧元/美元在美国市场收高，下行动能减弱 * 升至上日高位1.0609上方的话，将结束连续八日的日高连降局面 * 昨日触及1.0521后出现的空头回补增强 * 可能向1.0660附近的10日均线小幅修正(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)