台湾债市: 101/9期借券成交23亿台币,加权平均利率0.7335%

路透台北12月22日 - 台湾柜台买卖中心公布,周六等殖成交附条件交易行情相关借券细节如 下: 期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利 可交易余额 (上日余额) 率 101/9 23 0.7400 0.7100 0.7335 354.0 (353.5) 注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,无条件省略小数点后数值,利率单位为%.(完)