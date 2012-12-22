台湾央行: 共发行403.5亿台币存单,存单减少8亿

美国各类经济指标总览--2017/2/15

美国劳工部周三公布，美国1月CPI较前月上升0.6%，较上年同期上扬2.5%。 美国商务部公布，美国1月零售销售较前月增加0.4%，优于市场预估。 商务部公布，美国12月企业库存较上月增长0.4%，11月被上修至增长0.8%，前值为增长0.7%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国1月工业生产较前月下降0.3%(预估为持平)。美国1 月产能利用率为75.3%(预估为75.5%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%)