台湾央行: 共发行403.5亿台币存单,存单减少8亿

标题新闻：第四季在英工作的欧盟移民创20年同期最大降幅，表明脱欧和英镑下跌削弱英国吸引力
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路透台北12月22日 - 台湾央行周六公布,今日共发行403.5亿台币存单,若相较存单到期金额411.5亿,存单发行余额减8亿. 央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 362.5
91天期 0.93 30
182天期 1.05 11
央行上日共发行2,924亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,864.1亿台币.
拆款中心资料 显示,修正后周五超额准备为163亿台币;累计超额准备为负1,379亿台币,加计前期1%的超额准备为74亿台币.(完) (记者 詹静宜; 审校)
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美国劳工部周三公布，美国1月CPI较前月上升0.6%，较上年同期上扬2.5%。 美国商务部公布，美国1月零售销售较前月增加0.4%，优于市场预估。 商务部公布，美国12月企业库存较上月增长0.4%，11月被上修至增长0.8%，前值为增长0.7%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国1月工业生产较前月下降0.3%(预估为持平)。美国1 月产能利用率为75.3%(预估为75.5%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%)