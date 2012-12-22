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货币新闻 | 2012年 12月 22日 星期六 17:13 BJT

台湾央行: 共发行403.5亿台币存单,存单减少8亿

路透台北12月22日 - 台湾央行周六公布,今日共发行403.5亿台币存单,若相较存单到期金额411.5亿,存单发行余额减8亿. 央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 362.5

91天期 0.93 30

182天期 1.05 11

央行上日共发行2,924亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,864.1亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周五超额准备为163亿台币;累计超额准备为负1,379亿台币,加计前期1%的超额准备为74亿台币.(完) (记者 詹静宜; 审校)

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