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亚洲 | 2012年 12月 22日 星期六 17:45 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增7.2亿台币

路透台北12月22日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增7.2亿台币
,央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,864.1亿台币.上周存单发行量净减20
亿台币.

 日  期          到期量(亿)      发行量(亿)    增加/减少(亿
                                                          )
 12月17日(一)         4,006.4         3,919.6         -86.8
 12月18日(二)              44           195.5         151.5
 12月19日(三)         3,854.5         3,790.5           -64
 12月20日(四)           328.5           370.5          42.0
 12月21日(五)         2,951.5           2,924         -27.5
 12月22日(六)           411.5           403.5          -8.0
       总  计        11,596.4        11,603.6           7.2
 
 中长天期存单发行量                              
 日  期        91天期发行量(亿)  182天期发行量(亿
                                 )
 12月17日(一)              91.1                20
 12月18日(二)                23                12
 12月19日(三)                77                22
 12月20日(四)                39                14
 12月21日(五)                74                21
 12月22日(六)                30                11
       总  计             334.1               100
 (完)

 (记者 詹静宜;审校)

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