《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增7.2亿台币

全球金市：金价走高，因美元回吐涨幅
美国1月零售销售增幅超过预期，消费者价格录得近四年最大升幅，从而令美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息的预期升温。
路透台北12月22日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增7.2亿台币 ,央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,864.1亿台币.上周存单发行量净减20 亿台币. 日 期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿 ) 12月17日(一) 4,006.4 3,919.6 -86.8 12月18日(二) 44 195.5 151.5 12月19日(三) 3,854.5 3,790.5 -64 12月20日(四) 328.5 370.5 42.0 12月21日(五) 2,951.5 2,924 -27.5 12月22日(六) 411.5 403.5 -8.0 总 计 11,596.4 11,603.6 7.2 中长天期存单发行量 日 期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿 ) 12月17日(一) 91.1 20 12月18日(二) 23 12 12月19日(三) 77 22 12月20日(四) 39 14 12月21日(五) 74 21 12月22日(六) 30 11 总 计 334.1 100 (完) (记者 詹静宜;审校)
美国1月零售销售增幅超过预期，消费者价格录得近四年最大升幅，从而令美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息的预期升温。
路透上海2月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微跌0.16%至94.1；SDR篮子指数微跌至95.99，BIS篮子指数微跌至95.4。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.77%，SDR篮子指数升0.51%，BIS指数跌0.88% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8629 3 欧元 7.2784 -166 日圆 6.0105 -85 港元 0.8843 2.1 英镑
0102GMT * 1.1600下方买家进场构成支撑 * 欧元/美元在美国市场收高，下行动能减弱 * 升至上日高位1.0609上方的话，将结束连续八日的日高连降局面 * 昨日触及1.0521后出现的空头回补增强 * 可能向1.0660附近的10日均线小幅修正(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)