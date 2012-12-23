《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月21日

马来西亚期市：棕榈油期货从三个月低点弹升，因出口数据正面
路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三在利好的出口数据带动下，创下将近两周来最大单日涨幅，摆脱上日触及的约三个月低点。
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路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三在利好的出口数据带动下，创下将近两周来最大单日涨幅，摆脱上日触及的约三个月低点。
路透上海2月15日 - 中国新年首月新增信贷猛增至一年高点，社会融资规模并创下历史新高，央行严控信贷规模被市场认为是新增信贷低于预期的关键因素。为落实决策层去杠杆任务，央行窗口指导信贷投放料常态化，资金脱虚入实的持续性则待观察。
路透新加坡2月15日 - 亚洲石脑油价差周三下跌至每吨111.08美元的低点，但目前的水平与上日所及13个月高点相较仅下跌了3.6%。