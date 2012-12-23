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亚洲 | 2012年 12月 23日 星期日 11:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月21日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

    公司名         股票代码    收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    中国
    新浪              48.09    -0.67    -1.37   1500889
    搜狐              44.48    +0.43    +0.98    782292
    网易              42.02    +0.24    +0.57   1077893
    百度              98.70    -1.14    -1.14   3280627
    亚信科技          10.58    +0.07    +0.67    225278
    侨兴环球电话       0.00    +0.00    +0.00         0

    台湾
    台湾积体电路       16.95    -0.15    -0.88   2111802
    联电                1.99    -0.02    -1.00   1250268
    日月光              4.10    -0.01    -0.24    287254
    矽品精密           5.24    -0.02    -0.38    290997
    和信超媒体         0.96    -0.04    -4.00   1899380
    友达                4.52    -0.29    -6.03    343723
    中华电信           31.95    -0.02    -0.06     42385
    台湾国际航电      41.07    -0.36    -0.87   2228985

    香港
    中国移动           57.82    -0.65    -1.11    187248
    中国联通           15.71    -0.09    -0.57    182527
    中国电信           54.76    -1.31    -2.34     64807
    中芯国际            2.30    -0.12    -4.96    141995
    电讯盈科         4.43    +0.00    +0.00     16534(完)

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