中国经济: 逐步缩小城乡差距,农民收入增长力争超城镇--中央农村会议

路透上海12月23日 - 周六闭幕的中国中央农村工作会议决定,当前和今后一个时期,要加大力度推动资源要素向农村配置,逐步缩小城乡发展差距;农民收入至少应与城镇居民收入同步增长,并力争超过.

新华社报导,为期两天的会议强调,要确保国家粮食安全和重要农产品有效供给.未来要不断加大农业投入力度,理顺农产品价格和增加农业补贴.并要积极创新农业生产经营体制机制,充分保障农民土地承包经营权,不能限制或者强制农民流转承包土地.

会议指出,当前经济社会体制中最突出的矛盾仍然是城乡二元体制障碍明显,全面建成小康社会进程中最严重的制约仍然是城乡发展和居民收入差距过大.

会议强调,要加大统筹城乡发展力度.未来要进一步加大力度,推动资源要素向农村配置,逐步缩小城乡发展差距.加快推进城乡基本公共服务均等化,促进城乡要素平等交换,有序推进农业转移人口市民化,维护好农民合法权益,要在"收入倍增"中着力促进农民增收.

会议并提出,明年要继续抓好农业生产,稳定发展粮食等重要农产品生产,加强以农田水利为重点的农业基础设施建设;继续发展农村公共事业,加强农村基础设施建设和农村社会事业发展;积极创新农业生产经营体制，稳步推进集体产权制度改革等.

中国正进入新一届领导人施政的新时代.中共十八大已提出,要确保到2020年实现全面建成小康社会,要实现国内生产总值(GDP)和城乡居民人均收入比2010年翻一番,即"两个倍增"计划.政府并将大力推进城镇化,以期成为经济增长和扩大内需的重要动力.

中国目前实际上已经实现了农村收入增长超过城镇.2011年,农村居民人均纯收入6,977元,同比增长17.9%;城镇居民人均总收入23,979元,其中,人均可支配收入21,810元,同比增长14.1%.(完)