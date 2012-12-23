CFTC报告: CBOT玉米期货12月18日持仓报告(表)

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
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路透12月21日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月18日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,153,532口)
387,121 102,754 144,426 485,210 703,692 1016757 950,872 136,775 202,660
较12月11日变动(减少39,913口)
-16,570 21,673 -10,290 -14,834 -51,373 -41,694 -39,990 1,781 77
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
33.6 8.9 12.5 42.1 61.0 88.1 82.4 11.9 17.6
各类交易商数量(总计为709家)
184 123 158 202 342 462 564(完) (编译 王丽鑫; 审校 艾茂林)
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路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。