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市场报道 | 2012年 12月 23日 星期日 12:51 BJT

CFTC报告: CBOT玉米期货12月18日持仓报告(表)

路透12月21日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月18日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,153,532口)

387,121 102,754 144,426 485,210 703,692 1016757 950,872 136,775 202,660

较12月11日变动(减少39,913口)

-16,570 21,673 -10,290 -14,834 -51,373 -41,694 -39,990 1,781 77

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.6 8.9 12.5 42.1 61.0 88.1 82.4 11.9 17.6

各类交易商数量(总计为709家)

184 123 158 202 342 462 564(完) (编译 王丽鑫; 审校 艾茂林)

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