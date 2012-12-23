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市场报道 | 2012年 12月 23日 星期日 12:37 BJT

CFTC报告: COMEX期金12月18日持仓报告(表)

路透12月21日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年12月18日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(435,742口)

202,641 44,860 26,462 137,780 339,914 366,883 411,236 68,859 24,506

较12月11日变动(增加2,156口)

686 6,604 2,242 2,008 -10,738 4,936 -1,892 -2,780 4,048

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

46.5 10.3 6.1 31.6 78.0 84.2 94.4 15.8 5.6

各类交易商数量(总计为341家)

190 70 73 58 50 284 166 (完)

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