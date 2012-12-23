CFTC报告: COMEX期金12月18日持仓报告(表)

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透12月21日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年12月18日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(435,742口)
202,641 44,860 26,462 137,780 339,914 366,883 411,236 68,859 24,506
较12月11日变动(增加2,156口)
686 6,604 2,242 2,008 -10,738 4,936 -1,892 -2,780 4,048
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
46.5 10.3 6.1 31.6 78.0 84.2 94.4 15.8 5.6
各类交易商数量(总计为341家)
190 70 73 58 50 284 166 (完)
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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