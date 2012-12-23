CFTC报告: NYMEX原油期货12月18日持仓报告(表)

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透12月21日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月18日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,493,851口)
341,629 158,718 474,155 604,025 787,977 1419809 1420850 74,042 73,001
较12月11日变动(减少49,603口)
-605 -17,177 -8,681 -27,060 -19,357 -36,346 -45,215 -13,257 -4,388
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
22.9 10.6 31.7 40.4 52.7 95.0 95.1 5.0 4.9
各类交易商数量(总计为304家)
106 79 128 81 97 253 255 (完) (编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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