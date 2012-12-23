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市场报道 | 2012年 12月 23日 星期日 12:41 BJT

CFTC报告: NYMEX原油期货12月18日持仓报告(表)

路透12月21日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月18日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,493,851口)

341,629 158,718 474,155 604,025 787,977 1419809 1420850 74,042 73,001

较12月11日变动(减少49,603口)

-605 -17,177 -8,681 -27,060 -19,357 -36,346 -45,215 -13,257 -4,388

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.9 10.6 31.7 40.4 52.7 95.0 95.1 5.0 4.9

各类交易商数量(总计为304家)

106 79 128 81 97 253 255 (完) (编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)

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