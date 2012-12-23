CFTC报告: CBOT小麦期货12月18日持仓报告(表)

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
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路透12月21日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月18日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(440,870口)
111,271 121,373 71,009 225,556 196,451 407,836 388,833 33,034 52,037
较12月11日变动(增加6口)
-2,935 14,205 -8,314 15,598 -4,809 4,349 1,082 -4,343 -1,076
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
25.2 27.5 16.1 51.2 44.6 92.5 88.2 7.5 11.8
各类交易商数量(总计为359家)
114 112 105 88 107 259 276 (完) (编译 王丽鑫; 审校 艾茂林)
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路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。