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市场报道 | 2012年 12月 23日 星期日 12:53 BJT

CFTC报告: CBOT小麦期货12月18日持仓报告(表)

路透12月21日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月18日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(440,870口)

111,271 121,373 71,009 225,556 196,451 407,836 388,833 33,034 52,037

较12月11日变动(增加6口)

-2,935 14,205 -8,314 15,598 -4,809 4,349 1,082 -4,343 -1,076

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.2 27.5 16.1 51.2 44.6 92.5 88.2 7.5 11.8

各类交易商数量(总计为359家)

114 112 105 88 107 259 276 (完) (编译 王丽鑫; 审校 艾茂林)

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