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市场报道 | 2012年 12月 23日 星期日 12:54 BJT

CFTC报告: CBOT大豆期货12月18日持仓报告(表)

路透12月21日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月18日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(611,685口)

197,452 59,989 89,181 257,079 392,692 543,712 541,862 67,973 69,823

较12月11日变动(增加12,353口)

7,706 1,714 -4,359 4,858 12,585 8,205 9,940 4,148 2,413

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.3 9.8 14.6 42.0 64.2 88.9 88.6 11.1 11.4

各类交易商数量(总计为457家)

160 107 178 129 149 378 371 (完)

(编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)

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