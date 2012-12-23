CFTC报告: CBOT大豆期货12月18日持仓报告(表)

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
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路透12月21日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月18日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(611,685口)
197,452 59,989 89,181 257,079 392,692 543,712 541,862 67,973 69,823
较12月11日变动(增加12,353口)
7,706 1,714 -4,359 4,858 12,585 8,205 9,940 4,148 2,413
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
32.3 9.8 14.6 42.0 64.2 88.9 88.6 11.1 11.4
各类交易商数量(总计为457家)
160 107 178 129 149 378 371 (完)
(编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)
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路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。