CFTC报告: ICE棉花期货12月18日持仓报告(表)

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透12月21日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年12月18日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(166,847口)
64,895 34,983 14,018 71,367 106,316 150,280 155,317 16,567 11,530
较12月11日变动(增加2,771口)
3,189 -9,435 770 -5,227 12,077 -1,268 3,412 4,039 -641
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
38.9 21.0 8.4 42.8 63.7 90.1 93.1 9.9 6.9
各类交易商数量(总计为274家)
117 71 64 52 54 200 164 (完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。