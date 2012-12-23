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市场报道 | 2012年 12月 23日 星期日 12:53 BJT

CFTC报告: ICE棉花期货12月18日持仓报告(表)

路透12月21日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年12月18日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(166,847口)

64,895 34,983 14,018 71,367 106,316 150,280 155,317 16,567 11,530

较12月11日变动(增加2,771口)

3,189 -9,435 770 -5,227 12,077 -1,268 3,412 4,039 -641

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

38.9 21.0 8.4 42.8 63.7 90.1 93.1 9.9 6.9

各类交易商数量(总计为274家)

117 71 64 52 54 200 164 (完)

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