CFTC报告: COMEX期铜12月18日持仓报告(表)

欧洲汇市：英镑兑美元跌至一周新低，因美国数据强劲提振美元

路透伦敦2月15日 - 英镑兑美元周三下跌逾0.5%，至一周新低，因在美国消费者物价指数录得近四年来最大月升幅，以及零售销售超预期后，美元急升。