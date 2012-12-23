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市场报道 | 2012年 12月 23日 星期日 12:35 BJT

CFTC报告: COMEX期铜12月18日持仓报告(表)

路透12月21日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年12月18日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(153,815口)

51,535 36,481 16,114 70,922 84,667 138,571 137,262 15,244 16,553

较12月11日变动(增加2,505口)

2,942 519 -537 -719 2,938 1,686 2,920 819 -415

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.5 23.7 10.5 46.1 55.0 90.1 89.2 9.9 10.8

各类交易商数量(总计为221家)

72 80 38 45 49 143 147 (完) (编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)

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