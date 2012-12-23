CFTC报告: COMEX期铜12月18日持仓报告(表)

欧洲汇市：英镑兑美元跌至一周新低，因美国数据强劲提振美元
路透伦敦2月15日 - 英镑兑美元周三下跌逾0.5%，至一周新低，因在美国消费者物价指数录得近四年来最大月升幅，以及零售销售超预期后，美元急升。
路透12月21日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年12月18日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(153,815口)
51,535 36,481 16,114 70,922 84,667 138,571 137,262 15,244 16,553
较12月11日变动(增加2,505口)
2,942 519 -537 -719 2,938 1,686 2,920 819 -415
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
33.5 23.7 10.5 46.1 55.0 90.1 89.2 9.9 10.8
各类交易商数量(总计为221家)
72 80 38 45 49 143 147 (完) (编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)
路透伦敦2月15日 - 英镑兑美元周三下跌逾0.5%，至一周新低，因在美国消费者物价指数录得近四年来最大月升幅，以及零售销售超预期后，美元急升。
路透2月15日 - 巴菲特麾下伯克希尔哈撒韦去年第四季大规模买进股票，其所持苹果股票增加近三倍；截至去年12月31日，共持有5,740万股苹果股票。
路透2月15日 - 百事可乐(PepsiCo)发布季度营收成长5%，得益于北美市场对公司健康饮品需求增加所赐。 百事可乐周三盘初股价下跌1.1%，报105.74美元。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)