全球汇市: 12月18日止当周投机客增持美元净空仓--CFTC

路透纽约12月21日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最新一周汇市投机客增加美元空头仓位.
12月18日止当周,投机客持有的美元净空头仓位升至63.9亿美元,前一周为持有10.3亿美元净空头仓位.
投机客将美元空仓从31,623口大幅削减至9,736.
欧元兑美元周三大涨并触及八个月高点,受经济数据向好和希腊乐观情绪提振.有关美国预算协议的期望亦鼓励投资者追逐欧元等风险资产.
日圆空仓下降,此前触及五年多来高位.日圆最近几周遭到打压,因市场预期新一届日本政府将推动日本央行出台更有力的货币宽松举措.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
12月18日当周 12月11日当周
多头仓位 27,935 16,369
空头仓位 117,098 110,770
净仓位 -89,163 -94,401
欧元(125,000欧元为1口)
12月18日当周 12月11日当周
多头仓位 69,460 51,536
空头仓位 79,196 83,159
净仓位 -9,736 -31,623
英镑(62,500英镑为1口)
12月18日当周 12月11日当周
多头仓位 79,375 64,753
空头仓位 51,339 36,799
净仓位 28,036 27,954
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
12月18日当周 12月11日当周
多头仓位 17,361 11,243
空头仓位 13,081 8,034
净仓位 4,280 3,209
加元(100,000加元为1口)
12月18日当周 12月11日当周
多头仓位 81,493 74,220
空头仓位 7,215 11,687
净仓位 74,278 62,533
澳元(100,000澳元为1口)
12月18日当周 12月11日当周
多头仓位 144,966 139,540
空头仓位 47,470 36,164
净仓位 97,496 103,376
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
12月18日当周 12月11日当周
多头仓位 31,830 29,560
空头仓位 17,600 4,960
净仓位 14,230 24,600(完)
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(编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)