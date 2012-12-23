中国证券: 首批七家券商启动柜台交易业务试点,定位私募市场

首批参与试点的七家券商包括海通证券 、国泰君安、国信证券、申银万国、中信建投、广发证券 、兴业证券. 协会有关负责人介绍,证券公司柜台交易是指证券公司与特定交易对手方在集中交易场所之外进行的交易或为投资者在集中交易场所之外进行交易提供服务的行为.柜台交易业务是在证券公司柜台市场开展的.证券公司柜台交易市场明确定位于私募市场,是证券公司发行、转让、交易私募产品的平台.

柜台交易客户以机构客户为主,各证券公司制定了相应的柜台交易适当性管理制度,根据不同产品制定了不同的投资者准入标准,并通过建立客户分类和产品风险评级制度,实现不同风险偏好的客户和不同风险级别的产品之间的匹配. 交易产品种类遵循先易后难的原则,且多为券商自己创设、开发、管理的金融产品.证券公司在开展业务试点期间,将高度重视合规管理和风险控制.各公司均把柜台交易纳入公司整体风险控制体系,针对柜台交易市场特有的风险进行识别和评估,从制度、组织、技术等方面建立相应的防范和控制措施,按柜台交易市场前、中、后台分离制衡原则,建立了相对集中的动态管理体系. 今年10月,海通证券等九家证券公司向协会提交了柜台市场建设实施方案.经过协会组织的专业评价,认为七家证券公司的方案较为成熟,可行性和可操作性强.目前,七家证券公司的柜台市场实施方案已经获得备案确认.