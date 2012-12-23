中国新债: 招行和浦发行获准发次级债,分别为至多117亿和120亿

路透上海12月23日 - 中国招商银行 和浦发银行 周六公告称,发行次级债计划获银监会和中国人民银行批准,规模分别为至多117亿元人民币和至多120亿元.

据汤森路透旗下IFR此前报导,招行该期次级债将于下周四(27日)发行.含两个品种,其中10年期(附第5年末发行人赎回权)为浮动利率品种(一年期定存利率基准);15年期(附第10年末发行人赎回权)则将为固定利率品种.

在今年剩余一个多月间,多家商业银行开始抢登发次级债的"末班车".粗略估计,在年关将近的一个多月时间内,商业银行将发行次级债融资约1,500亿元,而今年前11个月的次级债发行总量已逾1,000亿元. 次级债融资浪潮此起彼伏的背后,正是巴塞尔协议Ⅲ实施带来的资本补充重压.中国银监会副主席周慕冰表示,银监会将大力推动商业银行资本工具创新,相关细则将适时发布,以拓展商业银行的融资渠道,缓解融资压力.(完) (发稿 林高丽; 审校 张喜良)