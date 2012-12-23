版本:
中国
货币新闻 | 2012年 12月 23日 星期日 15:49 BJT

标题新闻: 意大利内阁宣布2月24-25日举行大选,此前总统签署法令正式解散议会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐