欧洲政经: 欧盟将给予西班牙和法国更多时间来削减赤字--媒体

路透马德里12月22日 - 报纸El Pais周六报导,欧盟执委会将建议给予西班牙、法国和其他几个欧元区国家更多时间,来把公共赤字与国内生产总值(GDP)之比压低至3%的上限之下.

该报援引西班牙和欧盟消息人士的话称,法国可能再获得一年时间,允许其在2014年之前缩小财政缺口;而西班牙则在那以后再获得一到两年时间.