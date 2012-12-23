欧洲政经: 欧盟将给予西班牙和法国更多时间来削减赤字--媒体

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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路透马德里12月22日 - 报纸El Pais周六报导,欧盟执委会将建议给予西班牙、法国和其他几个欧元区国家更多时间,来把公共赤字与国内生产总值(GDP)之比压低至3%的上限之下.
该报援引西班牙和欧盟消息人士的话称,法国可能再获得一年时间,允许其在2014年之前缩小财政缺口;而西班牙则在那以后再获得一到两年时间.
法国周六称,不管欧盟方面是否宽限,该国都将维持2013年的减赤目标.一位欧盟执委会发言人拒绝就上述报导发表评论.(完)
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路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。