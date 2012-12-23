金砖国家: 12月21日股汇市收盘纵览

路透12月24日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月21日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 跌0.92%,收报1,043.03点.

中国股市:沪综指周五震荡收跌,水泥、金融地产等前期涨幅较大的板块领跌,市场在连续急涨后面临获利回吐压力.分析人士称,短线仍存震荡整固要求,后续走强仍需量能持续放大支持.沪综指 收报2,153.310点,跌15.043点或0.69%,昨日该股指刷新逾四个月高位.上海A股今日成交为844亿元人民币,上日为800亿元.本周沪综指累计小升0.1%,为连续第三周上涨.

香港股市:收跌,创三周来最大单日跌幅,同时也是五周以来首次周线下跌;本周为年底前最后一个完整交易周,美国财政危机协议谈判陷入僵局后,投资人选择削减风险.恒生指数 收跌0.7%,至22,506.3点,为12月3日以来最差表现,也导致大盘指数脱离17个月高点,本周累计共跌0.4%.恒生国企指数 收跌1.1%,本周共跌0.7%.这是恒指和恒生国企指数五周来首度周线收低.

中国汇市:人民币兑美元即期 连续第五日收高,而中间价已连续两天走低,显示客盘中结汇仍然偏强.交易员认为,临近年底客盘购汇量逐渐上升,净结汇格局料有变化,后期人民币有可能在振荡中稍微走弱.境内美元人民币一年期掉期 升水报1,340点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3626元.

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印度股市:周五收低,连续第二周下跌.银行股遭到获利了结冲击.另外本地股市追随全球股市跌势.指标BSE指数 跌1.09%,或211.92点,收报19,242点,创10月30日以来单日最大百分比跌幅.一周跌幅0.39%.

印度汇市:印度卢比触及三周低点,连续第三周下跌.围绕美国财政悬崖解决方案的不确定性打压了包括国内股市在内的风险资产需求.卢比兑美元 收盘报55.06/07,上日收盘报54.8450/8550,盘中触及11月29日以来的最低55.2550 ==============================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,512.380点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收跌1.02%至801.96点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 跌0.57%%报30.8375;卢布兑欧元 涨0.14%,报40.6100. ==============================================================

巴西股市:拉美股市下跌.美国预算协商进展受阻冲击到风险胃纳,投资人出脱近期上涨的大宗商品股票.圣保罗交易所Bovespa指数 中止三日上涨,收跌0.44%,报61,007.03点.大宗商品股票令大盘承压.该指数当周上涨2.35%,是一个月内最大单周涨幅.

巴西汇市:美国预算协商陷入停滞之后,墨西哥披索跌至五个月内最低.另外,尽管巴西央行努力拉抬本币汇价,巴西雷亚尔表现仍然疲弱,雷亚尔兑美元 下跌0.52%,至2.0732 . ==============================================================

南非股市:小幅收低,脱离纪录高位.投资人担心美国可能无法避免财政悬崖的危机,因而将FirstRand 等近期上涨的股票获利了结.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.2%,报34,727.30点,上日曾触及34,906.22点的纪录高位.综合指数 下跌0.25%,报39,124.58点,周四时亦创下39,317.71点的纪录高位.