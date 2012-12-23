日韩经济指标预测--12月24日-12月31日****

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透12月24日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 12月24日当周 12月24日(一) 暂无重要经济数据公布 12月25日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国消费者信心指数 12月 -- 99 12月26日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 1月 -- 69 12月27日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本建筑订单(较上年同期) 11月 -- +29.1% 0500 日本房屋开工(较上年同期) 11月 +10.0% +25.2% 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 11月 -- 44.2 2300 韩国工业生产(较前月) 11月 -- +0.6% 韩国工业生产(较上年同期) 11月 -- -0.8% 韩国服务业产出(较前月) -- -1.0% 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 46.5 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 11月 +1.0% -0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上月) 11月 +0.5% +0.6% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 11月 -0.1% 持平 2330 日本全国CPI(较上年同期) 11月 -- -0.4% 2330 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 12月 -0.5% -0.5% 2330 日本东京地区CPI(较上年同期) 12月 -- -0.5% 2330 日本求才求职比 11月 0.80 0.80 2330 日本失业率 11月 4.2% 4.2% 2350 日本工业产出(较上月) 11月初值 -0.5% +1.6% 2350 日本工业产出一个月预估 11月 -- -0.1% 2350 日本工业产出两个月预估 11月 -- +7.5% 2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 +1.1% -1.2% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超9,180 2350 外资投资日本股票(亿日圆) 前周 -- 买超3,896 12月28日(五) 暂无重要经济数据公布 12月30日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -- -0.4% 2300 韩国CPI(较上年同期) 12月 -- +1.6% 12月31日当周 12月31日(一) 暂无重要经济数据公布 (完)
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。