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亚洲 | 2012年 12月 24日 星期一 06:44 BJT

****主要国家经济指标预测--12月24日****

路透12月24日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程

    12月24日(周一)主要国家无重要数据公布.
    
    附:主要国家12月21日(周五)已发布经济指标与预估值对照表:
    
 GMT时间        经济指标/活动                      公布时段                 预估值
          0001  英国Gfk消费者信心指数              12月               负29     负25
          0700  德国GfK消费者信心指数              1月                 5.6      5.9
          0745  法国企业景气判断指数               12月                 89       89
          0900  意大利薪资(较前月)                 11月              +0.1%       --
                意大利薪资(较上年同期)                               +1.6%       --
          0930  英国经常帐(亿英镑)                 第三季        赤字128.3  赤字140
          0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)      第三季终          +0.9%    +1.0%
                                                   值                       
                英国国内生产总值(GDP)(较上年同期)                     持平   -0.10%
                英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)n  11月             153.28      142
                L4S09V1QN                                                   
                英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英                 盈余67.99       --
                镑)                                                         
          1000  意大利消费者信心指数nR1E8IQ026     12月               85.7     85.1
          1330  美国个人所得                       11月              +0.6%   +0.30%
          1330  美国个人支出                                         +0.4%   +0.30%
                美国个人消费支出(PCE)物价指数                        -0.2%       --
                美国核心PCE                                           持平   +0.10%
                美国实质个人支出                                     +0.6%       --
          1330  美国耐久财(耐用品)订单             11月              +0.7%   +0.20%
                美国扣除运输的的耐久财订单                           +1.6%   -0.20%
                美国扣除国防的耐久财订单                             +0.8%       --
                美国扣除飞机的非国防资本财订单                       +2.7%   +0.30%
          1330  美国芝加哥联邦储备银行全国活动指   11月              +0.10       --
                数                                                          
          1330  加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)    10月              +0.1%   +0.10%
          1330  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)  11月              -0.2%     持平
                加拿大CPI(较上年同期)                                +0.8%   +1.10%
                加拿大央行核心CPI(较前月)                             持平   +0.20%
                加拿大央行核心CPI(较上年同期)                        +1.2%   +1.30%
          1455  美国路透/密西根大学消费者信心指数  12月终值           72.9     74.7
                美国路透/密西根大学消费者现况指数                     87.0     89.5
                美国路透/密西根大学消费者预期指数                     63.8       64
          1530  美国ECRI一周领先指标               12月14日          127.2       --
                                                   当周                     
          1600  美国堪萨斯城联储制造业综合指数     12月                负2       --
                                                                            
          1600  加拿大预算(亿加元)                 10月           逆差16.8       --

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