主要国家经济指标预测--12月24日****

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透12月24日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 12月24日(周一)主要国家无重要数据公布. 附:主要国家12月21日(周五)已发布经济指标与预估值对照表: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 0001 英国Gfk消费者信心指数 12月 负29 负25 0700 德国GfK消费者信心指数 1月 5.6 5.9 0745 法国企业景气判断指数 12月 89 89 0900 意大利薪资(较前月) 11月 +0.1% -- 意大利薪资(较上年同期) +1.6% -- 0930 英国经常帐(亿英镑) 第三季 赤字128.3 赤字140 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终 +0.9% +1.0% 值 英国国内生产总值(GDP)(较上年同期) 持平 -0.10% 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)n 11月 153.28 142 L4S09V1QN 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英 盈余67.99 -- 镑) 1000 意大利消费者信心指数nR1E8IQ026 12月 85.7 85.1 1330 美国个人所得 11月 +0.6% +0.30% 1330 美国个人支出 +0.4% +0.30% 美国个人消费支出(PCE)物价指数 -0.2% -- 美国核心PCE 持平 +0.10% 美国实质个人支出 +0.6% -- 1330 美国耐久财(耐用品)订单 11月 +0.7% +0.20% 美国扣除运输的的耐久财订单 +1.6% -0.20% 美国扣除国防的耐久财订单 +0.8% -- 美国扣除飞机的非国防资本财订单 +2.7% +0.30% 1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指 11月 +0.10 -- 数 1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 10月 +0.1% +0.10% 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.2% 持平 加拿大CPI(较上年同期) +0.8% +1.10% 加拿大央行核心CPI(较前月) 持平 +0.20% 加拿大央行核心CPI(较上年同期) +1.2% +1.30% 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 12月终值 72.9 74.7 美国路透/密西根大学消费者现况指数 87.0 89.5 美国路透/密西根大学消费者预期指数 63.8 64 1530 美国ECRI一周领先指标 12月14日 127.2 -- 当周 1600 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 12月 负2 -- 1600 加拿大预算(亿加元) 10月 逆差16.8 --
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。