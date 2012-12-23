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亚洲 | 2012年 12月 24日 星期一 07:04 BJT

****澳新经济指标预测--12月24日-12月31日****

路透12月24日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

    * 12月24日当周


 12月24日(一)澳洲市场交易半天.
    
 12月25日(二)澳洲休市.
    
 12月26日(三)澳洲休市.
    
 12月27日(四)暂无重要经济数据.
 
 12月28日(五)暂无重要经济数据.
 
    * 12月31日当周


 12月31日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                      公布时段    预估值       前值
 --       澳洲市场交易半天                                       
 0030     澳洲民间信贷(较上月)                   11月     +0.3%      +0.1%
 0030     澳洲房屋贷款(较上月)                   11月        --      +0.3%
   (完)

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