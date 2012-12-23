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市场报道 | 2012年 12月 24日 星期一 07:52 BJT

****欧洲经济指标预测--12月24日-12月31日****

路透12月24日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
 12月24日当周
    
 12月24-28日
 GMT时间  经济指标/活动                       公布时段     预估值         前值
 0700     英国Nationwide房价指数(较上月)          12月       持平         持平
          英国Nationwide房价指数(较上年同期                 -0.9%        -1.2%
          )                                                        
  
 12月25日(二)
 暂无重要经济指标.
   
 12月26日(三)
 暂无重要经济指标.
      
 12月27日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值       前值
 0700     瑞士UBS消费指标                           11月        --       1.31 
                                                                     
 0745     法国消费者信心指数                        12月        84         84
 0745     法国生产者物价指数(PPI)(较上月)           11月     -0.2%      +0.5%
 0900     意大利企业信心指数                        12月      88.8       88.5
 
 12月28日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值       前值
 0745     法国消费者支出(较上月)                    11月       持平     -0.2%
 0745     法国国内生产总值(GDP)(较上年同期)   第三季修正         --      +0.2%
                                                      值             
 0900     意大利生产者物价指数(PPI)(较上月)         11月      -0.2%      -0.3%
          意大利生产者物价指数(PPI)(较上年                    +2.1%      +2.3%
          同期)                                                      
 

    12月31日当周
 
 12月31日(一)
 暂无重要经济指标.
  (完)

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