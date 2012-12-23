欧洲经济指标预测--12月24日-12月31日****

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透12月24日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 12月24日当周 12月24-28日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Nationwide房价指数(较上月) 12月 持平 持平 英国Nationwide房价指数(较上年同期 -0.9% -1.2% ) 12月25日(二) 暂无重要经济指标. 12月26日(三) 暂无重要经济指标. 12月27日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 瑞士UBS消费指标 11月 -- 1.31 0745 法国消费者信心指数 12月 84 84 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较上月) 11月 -0.2% +0.5% 0900 意大利企业信心指数 12月 88.8 88.5 12月28日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0745 法国消费者支出(较上月) 11月 持平 -0.2% 0745 法国国内生产总值(GDP)(较上年同期) 第三季修正 -- +0.2% 值 0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较上月) 11月 -0.2% -0.3% 意大利生产者物价指数(PPI)(较上年 +2.1% +2.3% 同期) 12月31日当周 12月31日(一) 暂无重要经济指标. (完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。