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亚洲 | 2012年 12月 24日 星期一 07:49 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月24日

* 头版头条:

--从多家券商及拟上市企业获悉,中国监管层针对IPO(首次公开发行)排队企业的核查已经启动.目前,监管层要求各投行检查拟上市公司的现场问核底稿,并将进行抽检.此外,明年一季度监管层将组织所有在审企业进行财务真实性核查,检查中问题严重者或将"出局".

* 其他:

--中国期货业协会制定相关指引规定,国内期货公司净资本达3亿元人民币方可申请设立子公司,目前子公司业务业务包括仓单服务,合作套保,定价服务和基差交易.

--国家信息中心预测部张茉楠撰文指出,面对全球货币宽松大潮,中国央行货币政策"向前进"和"向后退"都不易,在这样进退维谷的大背景下,中国央行更易采取货币政策"稳中趋紧",而信贷政策"稳中偏松"的政策组合.

--京东方 拟在重庆建设8.5代半导体显示器件及系统项目,项目投资额328亿元人民币,不迟于2013年9月30日开工,并力争2015年第二季投产.

--针对媒体报道正大集团收购中国平安 股权所需资金部分来自国内城商行一事,正大集团称其收购资金来源正当,而中国平安方面亦声明,否认平安管理层参与收购案.(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 张喜良)

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