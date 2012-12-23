《中国报摘》--中国证券报12月24日

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
* 头版头条:
--从多家券商及拟上市企业获悉,中国监管层针对IPO(首次公开发行)排队企业的核查已经启动.目前,监管层要求各投行检查拟上市公司的现场问核底稿,并将进行抽检.此外,明年一季度监管层将组织所有在审企业进行财务真实性核查,检查中问题严重者或将"出局".
* 其他:
--中国期货业协会制定相关指引规定,国内期货公司净资本达3亿元人民币方可申请设立子公司,目前子公司业务业务包括仓单服务,合作套保,定价服务和基差交易.
--国家信息中心预测部张茉楠撰文指出,面对全球货币宽松大潮,中国央行货币政策"向前进"和"向后退"都不易,在这样进退维谷的大背景下,中国央行更易采取货币政策"稳中趋紧",而信贷政策"稳中偏松"的政策组合.
--京东方 拟在重庆建设8.5代半导体显示器件及系统项目,项目投资额328亿元人民币,不迟于2013年9月30日开工,并力争2015年第二季投产.
--针对媒体报道正大集团收购中国平安 股权所需资金部分来自国内城商行一事,正大集团称其收购资金来源正当,而中国平安方面亦声明,否认平安管理层参与收购案.(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 张喜良)
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。