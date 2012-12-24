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亚洲 | 2012年 12月 24日 星期一 08:08 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月24日

路透香港12月20日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7498港元      )
                                                                                           
      美国股市周五收低,道琼工业指数      下跌120.72点,或0.91%,至13,191.00点;共和党提出的一
 项避免"财政悬崖"的计划周四晚间未能获得足够多的支持,这打压了在2013年前达成协议的期望.[ID:nL
 4T09V5AL] 
 
                                                                                           
 公司名称            ADR代码   收盘价     涨跌幅     成交量       ADR折合每股普通股   较港
 股溢价
                             (美元)      (%)                      (港元)        (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       215.580   -1.15      27154            16.707      -0.43
 中国铝业                      11.400    0.71     184952             3.534       1.55
 中国移动                      57.820   -1.11     187248            89.619      -0.59
 中国人寿                      46.360   -1.47      63354            23.952      -1.02
 中石油                       142.060   -0.35      55960            11.009      -0.46
 中石化                       113.110   -1.89      39347             8.766       0.18
 汇丰控股                      52.660   -0.74     200814            81.621       0.70
 中电信                        54.760   -2.34      64807             4.244      -0.15
 中国联通                      15.710   -0.57     182527            12.175       0.12
 兖州煤业                      16.260   -2.63     109900            12.601       0.49
 华能国际                      36.160   -1.53      58174             7.006       0.08
 南方航空                      25.750   -1.23      11939             3.991       0.79
 东方航空                      19.250   -6.28     173872             1.492     -52.49
 中芯国际                       2.300   -4.96     141995             0.356      -3.65 (完)
 
 (整理 梁慧仪)

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