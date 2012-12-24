《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月24日

路透香港12月20日 -
以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7498港元 )
美国股市周五收低,道琼工业指数 下跌120.72点,或0.91%,至13,191.00点;共和党提出的一
项避免"财政悬崖"的计划周四晚间未能获得足够多的支持,这打压了在2013年前达成协议的期望.[ID:nL
4T09V5AL]
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港
股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 215.580 -1.15 27154 16.707 -0.43
中国铝业 11.400 0.71 184952 3.534 1.55
中国移动 57.820 -1.11 187248 89.619 -0.59
中国人寿 46.360 -1.47 63354 23.952 -1.02
中石油 142.060 -0.35 55960 11.009 -0.46
中石化 113.110 -1.89 39347 8.766 0.18
汇丰控股 52.660 -0.74 200814 81.621 0.70
中电信 54.760 -2.34 64807 4.244 -0.15
中国联通 15.710 -0.57 182527 12.175 0.12
兖州煤业 16.260 -2.63 109900 12.601 0.49
华能国际 36.160 -1.53 58174 7.006 0.08
南方航空 25.750 -1.23 11939 3.991 0.79
东方航空 19.250 -6.28 173872 1.492 -52.49
中芯国际 2.300 -4.96 141995 0.356 -3.65 (完)
(整理 梁慧仪)