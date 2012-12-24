《全球主要国家债券发行预告》--12月24日-12月31日

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透12月24日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别 说明外均为GMT时间. 日期 时间 国家 规 发行细节 模 12/24 1350 法国 BTF国库券 12/24 1630 美国 13周和26周期国 库券 12/26 1630 美国 四周期国库券 12/26 0130 日本 两年期政府公债 12/27 意大利 六个月期BOT债 券 12/28 意大利 五年期和10年期 BTP债券 12/31 1630 美国 13周和26周期国 库券 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻(完)
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。