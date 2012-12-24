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债券 | 2012年 12月 24日 星期一 08:24 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月24日-12月31日

路透12月24日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别
说明外均为GMT时间.
        
 日期    时间   国家    规   发行细节
                        模   
 12/24   1350   法国         BTF国库券
 12/24   1630   美国         13周和26周期国
                             库券
 12/26   1630   美国         四周期国库券
 12/26   0130   日本         两年期政府公债
 12/27          意大利       六个月期BOT债
                             券
 12/28          意大利       五年期和10年期
                             BTP债券
 12/31   1630   美国         13周和26周期国
                             库券
 
    注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻(完)

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