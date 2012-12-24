(重发)-中国期货: 期货公司可设子公司开展风险管理,促进期现货市场结合--报载

(重发以补上标头)
路透上海12月24日 - 为提高期货公司核心竞争力和服务实体经济,中国期货业协会日前制定通过相关指引,允许期货公司设立子公司,开展以风险管理服务为主的业务试点工作,旨在有效防范风险及欺诈,促进期货市场与现货市场的结合.
中国证券报周一援引《指引》称,向中期协提出设立子公司备案申请的期货公司应当符合,最近一次期货公司分类监管评级不低于B类B级（73家）;申请备案时净资本不低于3亿元（34家）,最近六个月各项风险监管指标符合规定,且设立子公司后各项风险监管指标符合规定等规定.
期货公司子公司可以围绕期货市场定价和风险管理,为实体企业提供期现结合产品及服务.其业务主要包括:仓单服务、合作套保、定价服务及基差交易.
《指引》称,子公司不得从事依法由期货公司特许经营的业务,包括期货经纪、期货投资咨询、客户资产管理等需经行政许可的业务.
上海证券报同日援引分析人士称,此举将充分发挥期货公司作为风险管理中介的创新能力和服务能力,更好地为实体企业提供风险管理服务,促进期货市场与现货市场的结合和功能发挥.
此外,为有效防范子公司可能面临的风险及发生欺诈投资者等恶性事件,《指引》专门规定,通过要求期货公司与子公司建立业务隔离制度,以及严格禁止期货公司为子公司提供融资和担保等手段,有效隔离期货公司与子公司的风险;通过账户报告、信息公示等方式,防范利益冲突与利益输送;建立客户资信管理制度,防范市场操纵行为和过度投机行为.(完)
(发稿 刘昕; 审校 曾祥进)