《台湾重要政经日程》--12月24日-2013年10月10日

==================今日重要政经消息=====================
12/24(一)
--16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率,上月初值为年增4.56%.
--16:30 国有财产局例行记者会.
==================近期重要政经消息======================
12/25(二)
--10:00 台经院举行景气动向记者会.
--16:10 台湾央行公布11月M2货币总计数年变动率.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
2013年
1/1(二)
--金融市场休市一日.
1/4(五)
--16:10 央行公布12月底外汇存底,上月为4,009.56亿美元的历史高位.
1/7(一)
--宏达电 公布第四季业绩.
--08:30 主计总处公布12月消费者物价指数(CPI),上月为年增1.59%.
--16:00 财政部公布12月海关出口和进口数据,11月分别较上年同期成长0.9%及0.1%.
1/21(一)
--16:00 经济部公布12月外销订单,上月年增11.1%.
1/22(二)
--08:30 主计总处公布12月季调后失业率,上月为4.27%.
2/11-2/15
--农历春节假期.
2/23 (六)
--补行上班一日,金融市场开市.
--16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元.
2/28 (四)
--228纪念日休假,金融市场休市.
4/4-4/5
--儿童节/民族扫墓节休市二日.
6/12(三)
--端午节休市一日.
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日.
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.
10/10(四)
--国庆日休市一日. (完)
(记者 高洁如; 审校 曾祥进)