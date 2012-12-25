重发-《中国债券市场每日交易备忘》--12月25日

(重发以调整格式) (欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国国电集团36亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),上海银行和浙商银行主承 赣粤高速 7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),农业银行主承 大连德泰控股20亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),国开行和兴业银行主承 成都交通投资集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承 中煤集团山西金海洋能源公司8.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承 ========================================================================== 二、新债上市: 汉口银行21亿元三年期固息金融债1220012,票面利率4.50% 汉口银行29亿元五年期固息金融债1220013,票面利率4.80% 石家庄高新中小企业1.78亿元六年期投资人和发行人选择权(3+3)固息集合债1280465,票面利率7.20% 鄂尔多斯华研投资集团12亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280468,票面利率7.88% 台州市黄岩区国有资产经营公司10亿元六年期固息债1280470,票面利率6.85% 白城市中兴城市基础设施建设公司10亿元七年期固息债1280471,票面利率7.00% 泸州市兴泸投资集团15亿元五年期中票1282552,票面利率6.31% 恒力集团9亿元一年期短融041252060,票面利率5.80% 深圳星期六投资控股1亿元一年期短融041260095,票面利率5.80% 昆明钢铁控股公司10亿元一年期短融041253073,票面利率4.94% 四川交通投资集团10亿元一年期短融041259082,票面利率4.94% =========================================================================== 三、缴款: 马鞍山经济技术开发区8亿元七年期固息债1280474,票面利率7.10% 上海金山城投9亿元七年期固息债1280475,票面利率6.60% 宏图高科 3亿元一年期短融 河北建投集团15亿元一年期短融 宁波富邦控股集团2亿元一年期短融 东风汽车 10亿元三年期中票 伊泰B 10亿元五年期中票 杭州中小企业5亿元三年期集合票据 =========================================================================== 四、还本付息: 财政部350.7亿元10年期固息国债070010付息,票面利率4.40% 天津泰达投资控股6亿元10年期固息债078090付息,票面利率6.15% 海航集团15亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债088070付息,票面利率7.28% 东北特钢集团5亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债088071付息,票面利率7.10% 大同煤矿集团20亿元五年期中票0982168付息,票面利率4.79% 南京国有资产投资公司10亿元五年期发行人选择权(3+2)中票0982169付息,票面利率4.64% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国资委主任王勇表示,明年国资委将进一步树立央企主业,推进有条件的企业整体上市,利用好境内 外股票市场、产权市场和债券市场盘活存量,更多地引入民间资本和外资参与企业改制重组. --在中国中集集团 成功首试B股转H股示范效应下,越来越多的上市公司将目光转向同样渠道. 上海证券报周二报导,目前已有多家B股公司与国泰君安等券商签订协议,启动B转H程序,相关审批也已在进行. 国家统计局12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为0.5%) ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 李宏薇; 审校 刘昕/边竞)