港报社评: 发达经济体放水,格局明年不变--信报12月24日

日本央行上周一如所料,在年内最后一次例会上扩大资产购买规模至101万亿日圆.由于当前发达国家经济复苏前景仍相当黯淡,预料央行货币政策明年继续宽松,并成为主导世界经济和金融市场跌宕的主要变量.

在发达经济体中,美国经济回升步履预料较为稳定,复苏主要靠地产好转而刺激消费.照美国联储局不久前公布的第4轮货币量宽.如今QE4的“放水规模”虽较第一轮为低,却明显高于第二轮平均每月750亿,反映联储局为了改善就业加大投放力度,同时转以复苏为货币政策主要目标.

反之,欧洲和日本经济情况未许乐观,因而货币宽松力度难以收紧,尤其日本,安倍政府图透过货币量宽扭转经济,在当前衰退泥足趋向更深陷之际,恐怕会采取更激烈的手段.

照日本第3季度GDP同比已收缩3.5%看,如今主要靠出口拉动增长,但欧美外部需求依然疲弱,中日关系恶化已影响到2国贸易活动,11月份日本出口连续第5个月下滑,贸易逆差遽增至近115亿美元,是10个月来最大纪录.

至于欧洲,10月份欧罗区失业率已攀升至近12%水平,经济结构调整举步维艰,据欧洲央行最近估计,明年上半年区内经济继续收缩,起码到下半年才有转机.

值得注意的是,日本央行日前发表7至9月的资金循环统计报告,政府的债务余额高逾1,000万亿日圆,逐步迈向超逾GDP 2倍半的惊人水平,基于外资持有公债比重已由2009年约5%,攀至今年9月底逾9%,而日本国内人投资债券比重则下降,令日本债务危机风险上升,并成为全球经济震荡未来隐忧的新源头.

可以说,美日新一轮货币宽松,加上欧洲经济进一步衰退所衍生的降息压力,继续货币量宽无疑成为发达经济体的政策共识,而巨大的流动性将主导明年全球经济和金融市场的起伏变化,发达国家央行“放水”格局不变,但基于货币量宽无法对经济结构性调整起立竿见影的效力,使明年全球经济复苏仍然笼罩浓烈的不确定性风险. (A02)