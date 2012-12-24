港报社评: 推平价展销纾通胀压力--文汇报12月24日

第10届香港冬季购物及美食节昨日开幕,吸引大批市民和旅客消费购物,彰显香港美食之都美誉.不过,美食节出现特价品抢购潮,反映在本港通胀持续高企下,许多市民购买廉价食品以求节省开支.当局应鼓励举办更多平价消费展销会,同时需扩大支援食物银行等扶贫措施,协助贫困人士纾缓食物通胀的压力.

美食节上出现特价食品被抢购一空的情况,反映市民饱受食品价格上涨之苦.不少市民趁机选购价廉物美的礼物、年货、特价鲜肉和海产,以节省生活开支.本港食品成本普遍上升,有参展商表示今年肉类和海鲜的来货价较去年上升20%至40%,在通胀高企情况下,只能薄利多销,吸引市民消费.

美食节集平货、新产品和美食于一个场地,不但可刺激消费,更可提供一个平货集散地,纾缓市民面对食品价格上扬的压力.当局应鼓励举办更多主题展销会,为商户创设条件,带动平价消费,薄利多销.与此同时,当局亦需帮助市民对抗通胀,加强扶贫力度和食物支援,包括扩大食物银行的支援措施、提供食物券等生活津贴,以更好地扶持在职贫穷人士.

内地进一步放宽来港个人游范围,带来更大商机.针对不少内地旅客来港选购高档食品和其他奢侈品的需求,当局应协助商户把握商机,创造良好营商条件,藉以进一步带动香港经济.不过,圣诞新年等节日均是旅客高峰期,内地旅客大多集中在主要地点消费,当局应同时做好管理和分流工作,疏导人潮,纾缓旅游设施在高峰期接待旅客的压力. (A06)