港报财经评论: 投资不寻常的一年--信报12月24日

投资不寻常的一年/ 习广思

资金流入亚洲区持续近三个月.无论你认为这是否热钱,到现时为止,看到的是资金细水长流,即使大型新股上市完毕,资金仍然流入.区内央行吸收QE1及QE2的经验,QE3之后不再茫然若失,亦未像过去般视资金为洪水猛兽.区内资金流的另一股推动力,是来自日圆贬值,昨日日股升穿万点大关,日圆一跌再跌,今日日本央行将有议息结果.这些资金持续支撑港股,为12月制造大片资金效应.有说资金在年底流入,完成配置后,明年1月会停止.资金流窜是难以捉摸的游戏,情况像1月效应一样,信不信由你呢.摆在眼前的是,近期股市是”炒股不炒市”,即使1月股市升幅再少,捉板块,炒个股,仍会继续下去.南韩大选股市休市,大选结果未出,但民调显示朴槿惠与文在寅争持激烈.港股跟随外围上升,恒指再试高位22,683点,收报22,623点,上升128点.大市成交额628亿港元,沽空比率7.7%.恒指靠蓝筹股轮流接力,昨日内银股回升,煤炭股藉取消出口税而上扬,九仓 强者愈强,但汇控 和中移动 表现乏力,恒指再向上突破颇为吃力.相反,大市炒股不炒市,资金明显在落后股身上赚钱.

多只股份经过挟仓反弹后,过去一个月出现调整,把许多短钱震走后,似乎再度开车.建滔 突破11月高位,分析员逐个归位,股份再度活跃,不要忘记,分析员唱好理由,一直是建滔的主业改善,但公司还有副业房地产.京信通信 自11月调整,昨日再见大成交上升,调整有望结束.太阳能光伏股藉中国政策回升.距离年结尚剩四个交易日,恒指惊喜或不多,但有心留到最后一刻的基金,要粉饰橱窗,焦点是众多二三线股,或者出现放烟花高潮.中资股9月反弹,因为美国QE3资金追落后,情况配合环球新兴市场.11月初调整,但在十八大后,中资股再升,理由是政治不明朗消除,但A股投资者对政经前景仍不安心.

美国楼市渐见起色,2013年的美股也差不到哪里.欧洲虽然布满衰退阴霾,但欧央行打破禁忌推出无限买债后,债市买家率先购买意大利、西班牙国债,欧洲银行脱离危机,欧洲复苏需要很长时间,但不会再出现崩解危机.蒙蒂辞职掀起市场一阵涟漪,明年2月大选前,意大利政局动荡会左右欧股气氛,但不会是市场惧怕的另一次危机.上周五,美股正值”四巫日”,加上悬崖坏消息,标普500下跌13点,仍在50天线上.恒指今日半日市,周五期指结算,市况或更为波动.12月恒指上升2.2%,高位再上已乏力,看淡的投资者随时藉机杀牛,不排除短期调整至22,200点水平.然而,短期调整绝对不是坏事,投资者应准备一份增持名单,待股价回落后逐步吸纳,房托是第一批率先调整股份,接下来强势地产及内房都有调整风险,以至近日急升的中资股都有调整压力,宜高位减持,1月再重新部署.

近日大市再次进入炒股不炒市状况,开始回归的基本因素是公司盈利.今年年中爆发盈警潮,公司中期业绩难看或是意料中事,但真正对股价有影响的是盈警或盈喜,而盈警或盈喜消息一般在业绩前2-3个月公布.近期李宁 及思捷 均发盈警,市场反应却不一,前者将一次性撇清存货,颇获市场肯定,股价及后回升.后者被质疑有偷步发盈警之嫌,大有藉坏消息震仓赶客,股价再度急挫.许多在年中发布盈警公司,一般有两个可能性,一是下半年复苏缓慢,全年仍要发盈警,成为股价再大幅调整的理由.二是下半年经营好转,确认市场对其见底期望.如何在不同公司的盈利预期及消息中寻宝,将会是1月份的投资大主题.以李宁为例,低无可低的市场预期,盈警对股价已毫无影响,投资者应发掘这类打不残的股份.

2012年企债升幅太惊人,亚洲垃圾债升幅22%,但大升过后,目前吸引力已下降.英美日国债连升几年,是风险已上升回报会下跌的投资.第二,股票仍然不受欢迎,特别是新兴市场股票,以及全球最熊的A股.第三,商品资产表现迥异,贵金属似已开到荼?,但农产品却升足全年,但未来通胀是升不是跌,恐怕农产品价格仍会高企.值得留意的是,各类资产价格以商品年底出现最明显变化.油价及金价回落,令整体商品价格今年表现录得负回报.年初至今,整体农产品升4.78%,金价升7.8%,但原油价格下跌近10%,拖累整体商品指数下跌1%.(B01)

欧罗不宜看得太淡/ 苏子

上周五欧罗兑美元在1.3185水平收市,虽然较前周上升近20点子,可惜汇价未能在上周顺利突破20周保历加通道的1.3320顶部阻力,高位仅见1.3309便掉头回落,到上周收市时,更成功令周线图呈现近似长尾十字星的不利形态,使不少投资者相信欧罗兑美元本周的表现将不会好到哪里去,汇价较大机会在失守10天SMA支持后向下作出较深的调整,考验1.30心理关口.不过,却对欧罗兑美元本周的走势并非看得太淡,原因是上周高风险资产价格因为美国众议院取消就财政悬崖B计划后备方案的表决而显着下挫,但欧罗汇价仍能保持较为强劲的势头,未见遭到大手抛售,反映欧罗汇价的市底十分强劲,故只要本周美国在财政悬崖方面能取得进展,预料表现强势的欧罗汇价可望率先向上作出重大突破,兑美元将不难成功突破上周的高位,随后朝着今年的1.3486高位迈进.

短线而言,只要欧罗兑美元的回落没有显着下破10天SMA支持收市,预料整体走势仍以向上作出重大突破为主.留意上周四欧罗兑美元的9天RSI曾升近80的严重超买水平,上周五因为市场避险情绪上升而令欧罗兑美元向下作出较明显的调整,故9天RSI可以成功自严重超买水平回落至接近65的健康水平,相信将有利汇价在技术走势已摆脱严重超买下,重拾新一轮上升浪.本周早段若看见欧罗兑美元升至1.3255短线阻力以上波动及收市,已可采取顺势追入的策略,博汇价稍后挑战今年的1.3486高位.

上周五澳元兑美元曾自上日的1.0480收市水平急挫至1.0388低位,略破100天SMA的1.04关键支持,而此支持同时亦为20天保历加通道的底部支持.由于澳元兑美元最后收市可以返回1.04关口以上,1.04关口仍能发挥强劲支持力,故本周早段澳元兑美元若未见在1.04关口以下波动及收市,配合市场的避险情绪亦没有继续扩大,预料澳元兑美元可以止跌回升并再创近期高位.(B12)