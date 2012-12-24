港报财经评论: 天然气产业链寻宝--经济日报12月24日

天然气产业链寻宝/ 林瑞芬

恒指昨回153点至22,506收市,国指跌123点至11,229收市.大市成交额620亿港元,收炉等年结味浓.2012年进入倒数,还是和大家放眼2013年.美国财政悬崖徘徊在”有望”与”无望”之间,制造股市的短线波动,若相信,PlanB不行,随后可能有PlanC,港股的中期势自然有明朗的一天.恒指本月以来以缓慢之步寸进,看不好可以说是无力,看得好又可以说是期间毕竟有中、大型股集资扰攘,维持缓涨势都好有势.总之,美国要印银纸,日本又奉陪到底,长期息低还是有利股市炒作.炒作当然要有强而有力藉口,明年为中国新领导层开工一年,经济的复苏相信是主导中、外投资者的有力藉口.二来,阴谋论,今季那么多上市公司配股集资,当中不乏中型及大型股如港交所 及中电,或被减持的平保 及友邦保险 银码都不少,假设为明年打算部署,现在填补仓底货,明年望20%-30%利润,短线暂不明,但中线始终较明.技术上,即市恒指回吐支持可参考20天线22,229,中期则50天线21,800为大位,向上分级阻力位仍然是22,800/23,000,待强势突破23,000再筑升浪台阶.

想找寻持续性强,而又有一定潜在爆发力的,相信天然气产业链中可觅.新奥能源 为心水之选择之一.新奥所参与的燃气业务相当广泛,包括燃气接驳、管道燃气销售、汽车燃气加气站、燃气批发、瓶装液化石油气分销、燃气器具及材料销售、能源节省方案项目.看好原因至少有以下三点:吻合国策:《天然气发展十二五规划》中,天然气的消费量为2,300亿立方米,占一次能源的7.5%,整体供应能力超过2,600亿立方米.天然气需求的年均增速需要维持20%上,才能使消费量从2011年的1,100亿立方米升到2015年2,300亿立方米.整个天然气产业链,肯定被带动,燃气分销行业在天然气产业链中时间上来看受益最晚,但持续性将最强.

制度改革红利:目前,中国天然气定价机制如下:天然气价格由中国和地方政府依据其供应的自然流程实行分段管制定价.国家的计划管理下,国家发改委制定天然气出厂价和管输价,地方配气公司的气价由当地政府通过下属的物价局制定.净化费和管输价,地方配气公司的气价由当地政府通过下属的物价局制定.天然气改革的关键在于理顺国家与地方的定价,让气价更贴近市场价变动,气体分销商更能贴近市场调节,对新奥的下游业务风险较易评估.