重发-****《港报快速浏览》--12月24日报摘,社评及财经评论****

(重发以补上标题日期.)
路透香港12月24日--- - 欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键,即可读取所需新闻内容.
---------------------------报纸摘要-------------------------------------
《香港报摘》--信报12月24日
《香港报摘》--经济日报12月24日
《香港报摘》--其他报纸重要消息12月24日
-----------------------------社评--------------------------------------
港报社评: 西气东输协议,政府应主动有为--星岛日报12月24日
港报社评: 城规批地进度逊去年,地区政治须有全局观--明报12
月24日
港报社评: 市场愈慌,财政悬崖过关机会愈高--经济日报12月24
日
港报社评: 推平价展销纾通胀压力--文汇报12月24日
港报社评: 发达经济体放水,格局明年不变--信报12月24日
---------------------------财经评论------------------------------------
港报财经评论: 天然气产业链寻宝--经济日报12月24日
港报财经评论: 投资不寻常的一年--信报12月24日
-----------------------------其他--------------------------------------
中国报摘
台湾报摘
如果您在读取查看上述报导时遇到︰"数据无法提供"(Data not available)时,欢迎致电路
透各地服务热线(Help Desk):
亚洲客户服务中心: 0800222090
北京客户服务中心: 108006110050
如果您在读取查看上述报导时遇到「资料无法提供」(Data not available)时,
欢迎致电路透各地服务热线(Help Desk):
中国客户服务中心: 4008-811-408
台湾客户服务中心: 0800-666-061
香港客户服务中心: 852-30095616