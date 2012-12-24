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亚洲 | 2012年 12月 24日 星期一 09:39 BJT

重发-****《港报快速浏览》--12月24日报摘,社评及财经评论****

(重发以补上标题日期.)
    路透香港12月24日--- - 欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键,即可读取所需新闻内容.     
 
 ---------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报12月24日                                              
 《香港报摘》--经济日报12月24日                                          
 《香港报摘》--其他报纸重要消息12月24日                                  
 -----------------------------社评--------------------------------------
 港报社评: 西气东输协议,政府应主动有为--星岛日报12月24日                 
 港报社评: 城规批地进度逊去年,地区政治须有全局观--明报12                 
 月24日                                                   
 港报社评: 市场愈慌,财政悬崖过关机会愈高--经济日报12月24                 
 日                                                       
 港报社评: 推平价展销纾通胀压力--文汇报12月24日                          
 港报社评: 发达经济体放水,格局明年不变--信报12月24日                     
 ---------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论: 天然气产业链寻宝--经济日报12月24日                        
 港报财经评论: 投资不寻常的一年--信报12月24日                            
 -----------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                               
 台湾报摘                                                               
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