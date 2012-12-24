重发-中国外汇: 11月代客结售汇顺差185亿美元,远期净结汇54亿美元--外管局

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路透北京12月24日 - 中国国家外汇管理局周一称,11月银行代客结售汇顺差185亿美元,延续上月顺差局面
;远期结售汇为净结汇54亿美元,逆转此前连续七个月的净售汇局面.
刊登在外管局网站上的数据显示,11月银行代客结汇1,366亿美元,售汇1,181亿美元.同期,银行代客远期结汇
签约207亿美元,远期售汇签约152亿美元.
1-11月,银行代客累计结汇13,994亿美元,累计售汇13,431亿美元,银行代客累计结售汇顺差563亿美元.同期,
银行代客累计远期结汇签约1,578亿美元,累计远期售汇签约1,687亿美元,银行代客累计远期净售汇109亿美元.
以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):
2012年11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月
代客结售汇净额 185 78 63 -63 5 -35 51 -37 78 44 194 -153 -8
代客收付款顺收 59 -53 -89 0 88 64 91 85 149 137 265 7 179
代客远期结售汇净额 54 -6 -57 -12 -34 -107 -53 -18 33 58 34
银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘,是引起外汇储备变化的主要来源之一.但
引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等.(完)
更多细节,请点选外管局网站:(here)
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(发稿 李然; 审校 张喜良)