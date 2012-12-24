更新版 1-中国个股: 京东方拟投巨资重庆合建8.5代线,股价一度涨停

(新增公司及分析师评论,股价反应等细节)

路透上海12月24日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方 近阶段接连公布两个8.5代显示屏生产线投资项目,项目总投资逾600亿元人民币.分析师指出,虽然投资额相当大,但是当地政府合作方在初期承担了大多数投资,京东方压力减轻许多.其A股股价周一并一度涨停.

京东方上周六公告称,已与重庆市政府签订投资框架协议,拟在重庆建设8.5代新型半导体显示器件及系统项目投资框架协议,项目总投资328亿元.而公司8月宣布,计划在合肥建设一条8.5代线,项目总投资285亿元.

本地时间10:30,京东方A报2.25元,涨0.11元,或5.14%,稍早其股价曾至涨停位2.35元.

"从短期来看,公司承受的资金压力还是挺大的,"京东方董事会秘书冯莉琼表示,但是从长期战略布局来看,公司需要不断对下一代显示技术进行投资,而且合肥和重庆两个项目的资金投入亦存在时间差.

华泰证券分析师蒋宏民指出,合肥和重庆项目,当地政府承担了大部分先期投入,公司的资金投入可能在2014年和2015年.若明年公司业绩复苏,再加上公司自有资金及潜在的再融资手段,应该能满足两项目的融资需求.

"重庆项目采用新技术,风险较大,...京东方与当地政府合作,当地政府承受了大多风险,未来项目成熟后,项目有可能再回到上市公司.所以,二级市场对此给予正面解读."他说.

合肥项目公司中,京东方子公司初期只占10%股权.而重庆项目公司中,初期注册资本为2,600万元,其中重庆方面占81%,京东方占19%.

最新公告显示,重庆项目公司注册资本最终将增至197亿元,其中108亿元由重庆市方面解决,其余89亿元由重庆市和京东方共同解决.除注册资本以外的资金缺口,由合资双方负责落实银团贷款.而合肥项目的170亿元注册资本,京东方只需承担70亿元的出资.若不能实现,由合肥当地政府负责落实解决.

公告指出,重庆项目建设将不迟于明年9月底开工,并力争在2015年二季度投产.项目规划生产的玻璃基板尺寸为2.2米*2.5米,产能为9万片/月的基于氧化物技术的显示器件及3万片/月的触摸屏生产线,并建设液晶电视机生产线,设计产能为200万台/年.

公告称,重庆8.5代线采用Oxide TFT技术,具有响应时间短、迁移率高、功耗低等诸多优点,是未来高端显示产品最主要的生产技术之一.而此次布局重庆,有利于京东方抢占客户,完善产业基地布局.

目前成都和重庆地区已经聚集了惠普 、宏基 、华硕 、东芝 、方正等众多IT类产品大客户,同时重庆市也是通往欧洲市场的重要口岸.