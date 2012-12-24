中国金融: 中信信托未能如期付息,三峡全通13亿贷款本息临风险

路透北京12月24日 - 信托兑付危机再次敲门,中信信托贷给同一家企业的系列贷款类信托计划宣布未能如期支付利息,贷款本息面临不能如期收回的风险.中信信托方面表示,正在与当地政府积极寻找应对之策. 周五晚间,中信信托有限责任公司发布的"中信制造?三峡全通贷款集合资金信托计划第四次临时信息披露"显示,"(三峡全通公司)未能于2012年12月20日按时向信托专户支付当期贷款利息7,456.4875万元,导致本信托计划当期信托收益无法实现分配,贷款本息面临不能如期收回的风险." 中信信托董办相关负责人告诉路透,也不希望杀鸡取卵,非到了撕破脸处置抵押物的时候.还是希望地方政府能够讲诚信,共同拿出解决办法."我们还是希望能够支持实体经济,想办法怎样让企业继续运作起来." 该信托计划于2011年12月发行,据中信信托方面人士介绍,共有四期三峡全通的信托计划发行.但是在公开信息中只找到第一期和第三期的发行信息,期限分别为12个月和18个月.这意味着,四期产品中至少有一期会在本月到期,需要支付本息. 信息披露显示,2011年12月28日,中信信托发起设立的"中信制造·三峡全通贷款集合资金信托计划"依法成立,此后中信信托分四次向三峡全通发放133,350万元流动资金贷款购买产品原材料. 根据信托合同约定,该信托计划自成立日起每年6月20日、12月20日以及信托受益权终止日后的10个工作日内向信托受益人进行一次收益分配,其中,中信信托已于今年6月28日向受益人进行第一次收益分配.

不过,受宏观环境影响,今年以来钢材价格持续下跌,三峡全通也因经营状况困难,导致资金周转紧张.截至12月20日,三峡全通仍未按时向信托专户支付当期贷款利息7,456.4875万元,导致上述信托计划当期信托收益无法实现分配,贷款本息面临不能如期收回的风险.

"信托合同约定,各期优先级受益权预定到期日届满时,优先级受益权未能获得足额兑付,受托人有权决定将该期优先级受益权的到期日延期不超过3个月.延长期内,本公司将以受益人利益最大化为原则,勤勉尽责履行各项受托管理职责,依法行使法律及合同赋予的各项权利,向三峡全通公司、抵押人、保证人追偿债务."中信信托的信息披露显示. 上述中信信托人士亦称,目前该项目多位负责人已前往宜昌与相关方协商贷款清偿问题,并请求宜昌市政府、夷陵公司一如既往支持三峡全通公司. "三峡全通是当地明星企业,解决了1.5万人的就业.虽然是民营企业背景,但却一直受到当地政府的大力扶持.否则,也不会用国资委手里的30亿土地作抵押给我们."他表示.

据了解,三峡全通为宜昌市政府重点支持发展的招商引资企业,宜昌市人大常委会、市政府、市财政局、市国资委先后出具多份文件对三峡全通引入信托融资给予支持,其中,宜昌市国资委下属国有独资公司宜昌市夷陵国有资产经营有限责任公司为本信托计划优先级受益权提供增信安排,认购本信托计划33,357万元普通级受益权,并以其位于宜昌市伍家岗区龙盘湖的两宗国有土地使用权(总面积约2800亩,评估值不低于30.7亿元)为其清偿贷款本息提供抵押担保.