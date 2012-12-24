更新版 1-中国外汇: 11月代客和远期结售汇"双顺差"体现国际资本净流入

* 11月代客结售汇为净结汇185亿美元
* 远期结售汇亦净结汇54亿美元,结束连续七月净售汇
* 表明零售市场中资本流入
* 与当月外汇占款存在约300亿美元差额仍无法解释
(新增分析师评论)
路透北京12月24日- - 中国国家外汇管理局周一公布11月银行代客结售汇为净结汇185亿美元,远期结售汇亦扭转此前连续七个月净售汇,呈现净结汇54亿美元.分析人士认为,净结汇符合市场表现和预期,表明在零售市场中受人民币升值预期影响,国际资本仍在净流入中国.
但该数据与当月外汇占款出现负增长相左.净结汇规模与当月外汇占款意外减少的736亿元人民币之间存在约300亿美元差额,令迷团更显扑朔迷离.市场人士认为,由于当前披露数据有限,这个迷团仍无办法看得更清楚.
"现在能够看清楚的,就是在零售市场中,银行与客户的交易行为还是净结汇,而不像有人说的热钱流出,或者说持汇意愿较强.这方面代客数据是与市场相契合的."中国建设银行 高级研究员赵庆明表示.
刊登在外管局网站上的数据显示,11月银行代客结汇1,366亿美元,售汇1,181亿美元.同期,银行代客远期结汇签约207亿美元,远期售汇签约152亿美元.
招商证券宏观经济研究主管谢亚轩认为,代客净结汇数字不管是和期内的汇率波动方向,还是银行间市场流动性状况,或者外部市场的情况都可契合,而远期净结汇除体现市场预期外,从当月即期汇价"涨停"角度看,"银行想结汇结不了,就只能去远期市场上找机会."
人民币即期市场在10月底起陷入涨停僵局,并持续逾一个月,但随后大行出手购汇以平衡市场,令交投渐趋活跃,且12月中至今已连续数日未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱随之化解,监管层亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.
外管局数据并显示,1-11月银行代客累计结汇13,994亿美元,累计售汇13,431亿美元,银行代客累计结售汇顺差563亿美元.同期,银行代客累计远期结汇签约1,578亿美元,累计远期售汇签约1,687亿美元,银行代客累计远期净售汇109亿美元.
**外汇占款之迷仍难解**
11月外汇占款意外出现负值已令市场大呼不解,但以目前披露的数字来看,仍难以得到合理解释.
市场人士多猜测,监管层较有可能与金融机构或企业联手,以表外方式将一部分美元腾挪出境,但暂无印证方法.其目的可能包括央行注资、外商利润汇出、海外投资收购等.
"(外汇占款减少)现在还是看不出到底发生了什么.比较容易说的就是有人挖了个坑把美元藏起来了,谁挖的呢?应该是监管部门自己,或者和银行、企业机构联手."赵庆明表示.
中国11月贸易及FDI(外商直接投资)顺差合计约279亿美元,未见有资本流出明显迹象下,外汇占款却负增长736亿元人民币,粗略计算后相当有逾2,400亿元蒸发.尽管从表面看,外汇占款减少一定对应着资本外流,但从海外代付新规和跨境人民币结算的角度分析,或许能得到不同于资本外流的新解读.
兴业银行首席经济学家鲁政委对路透说,目前监管层数据公开有限,外汇占款之迷还没有办法看得更清楚."除非改进过去的披露方式.如果有新的投资方式出现,老的披露方式就不够用了."
银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘,是引起外汇储备变化的主要来源之一.但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等.(完)
(发稿 李然; 审校 张喜良)