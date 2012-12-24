更新版 1-中国外汇: 11月代客和远期结售汇"双顺差"体现国际资本净流入

* 11月代客结售汇为净结汇185亿美元

* 远期结售汇亦净结汇54亿美元,结束连续七月净售汇

* 表明零售市场中资本流入

* 与当月外汇占款存在约300亿美元差额仍无法解释 (新增分析师评论)

路透北京12月24日- - 中国国家外汇管理局周一公布11月银行代客结售汇为净结汇185亿美元,远期结售汇亦扭转此前连续七个月净售汇,呈现净结汇54亿美元.分析人士认为,净结汇符合市场表现和预期,表明在零售市场中受人民币升值预期影响,国际资本仍在净流入中国.

但该数据与当月外汇占款出现负增长相左.净结汇规模与当月外汇占款意外减少的736亿元人民币之间存在约300亿美元差额,令迷团更显扑朔迷离.市场人士认为,由于当前披露数据有限,这个迷团仍无办法看得更清楚.

"现在能够看清楚的,就是在零售市场中,银行与客户的交易行为还是净结汇,而不像有人说的热钱流出,或者说持汇意愿较强.这方面代客数据是与市场相契合的."中国建设银行 高级研究员赵庆明表示.

刊登在外管局网站上的数据显示,11月银行代客结汇1,366亿美元,售汇1,181亿美元.同期,银行代客远期结汇签约207亿美元,远期售汇签约152亿美元.

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩认为,代客净结汇数字不管是和期内的汇率波动方向,还是银行间市场流动性状况,或者外部市场的情况都可契合,而远期净结汇除体现市场预期外,从当月即期汇价"涨停"角度看,"银行想结汇结不了,就只能去远期市场上找机会."

人民币即期市场在10月底起陷入涨停僵局,并持续逾一个月,但随后大行出手购汇以平衡市场,令交投渐趋活跃,且12月中至今已连续数日未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱随之化解,监管层亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.

外管局数据并显示,1-11月银行代客累计结汇13,994亿美元,累计售汇13,431亿美元,银行代客累计结售汇顺差563亿美元.同期,银行代客累计远期结汇签约1,578亿美元,累计远期售汇签约1,687亿美元,银行代客累计远期净售汇109亿美元.

**外汇占款之迷仍难解**

11月外汇占款意外出现负值已令市场大呼不解,但以目前披露的数字来看,仍难以得到合理解释.

市场人士多猜测,监管层较有可能与金融机构或企业联手,以表外方式将一部分美元腾挪出境,但暂无印证方法.其目的可能包括央行注资、外商利润汇出、海外投资收购等.

"(外汇占款减少)现在还是看不出到底发生了什么.比较容易说的就是有人挖了个坑把美元藏起来了,谁挖的呢?应该是监管部门自己,或者和银行、企业机构联手."赵庆明表示.

中国11月贸易及FDI(外商直接投资)顺差合计约279亿美元,未见有资本流出明显迹象下,外汇占款却负增长736亿元人民币,粗略计算后相当有逾2,400亿元蒸发.尽管从表面看,外汇占款减少一定对应着资本外流,但从海外代付新规和跨境人民币结算的角度分析,或许能得到不同于资本外流的新解读.

兴业银行首席经济学家鲁政委对路透说,目前监管层数据公开有限,外汇占款之迷还没有办法看得更清楚."除非改进过去的披露方式.如果有新的投资方式出现,老的披露方式就不够用了."