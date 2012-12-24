台湾汇市: 台币收在平盘附近,耶诞假期交投清淡静待外资归队

* 耶诞假期交投清淡,仅实质交易盘 * 明日主要区间料在29.040-29.080 路透台北12月24日 - 台币兑美元 周一几近收在平盘.交易员认为,受到耶诞假期气氛 使然,台币今天交投清淡,仅有出口商等实质交易需求,明天亚太开盘的地区更少,料台币波动区间将 更窄,静待外资归队. 交易员指出,因应年底资金需求,今天出口商在29.050汇价上方抛汇意愿颇强,外商间的美元买 盘则属稀落,两相力道拉扯下,台币盘中主要交投落在29.050上下.由于明天主要国际汇市皆休市,料 明日台币主要交投在29.040-29.080的窄幅区间整理. "今天汇市冷到不行,跟天气一样!"一名本地银行交易员说. 至于市场虽关切美国财政议题后续发展,交易员表示,在休假期间,也不会有任何结论出炉,目前 算是新政策释出的空窗期. 今日海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场,交易员表示,预期美元反弹力量有限,顶多只是 空头回补,令美元兑台币一个月期及六个月期换汇点折价幅度略有扩大. 台股加权指数 周一微幅收跌0.06%报7,535.52点;外资及陆资今日在台股卖超1.33亿台 币,连续四天卖超. 亚洲新兴市场货币周一在节前清淡市况中大多小跌,因对美国财政危机的担忧导致投资者转投 避险资产美元. 本周重要事件及数据包括台湾经济部周一公布,11月工业生产较上年同期成长5.85%,为今年2月 (成长8.35%)以来最高.以及周二韩国公布12月消费者信心指数、日本央行公布11月货币政策会议记 录;周三美国一周抵押贷款和再融资指数、韩国央行1月制造业景气判断指数;周四美国11月新屋销 售年率、日本11月工业产出等数据;周五美国12月芝加哥采购经理人指数. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元报价 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 (亿美元) 台北外汇经纪公司 29.128 29.120 29.048-29.160 29.135 4.93 1.71 元太外汇经纪公司 29.053 29.051 29.049-29.080 29.080 2.26 0.94 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.095/-0.080 -0.060/-0.050 美元/台币六个月期 -0.360/-0.325 -0.335/-0.305(完)