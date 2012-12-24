台湾货币市场: 短率稍有走升压力,年底将届资金需求升温

记者 高洁如

路透台北12月24日 - 台湾银行间短率周一稍有走升压力,年底到来前资金需求略见升温,银行间短率略有走升压力.

银行交易员表示,本周五就是今年最后一个交易日,本地银行年底之际冲刺放款预料本周达到最高峰,这将令资金需求升温,今天已有部分银行的拆款利率略微调高.

只不过,他们也表示,12月提存期初资金很多,不少银行提前承做跨月拆款,明显分散了一些寻找跨年资金的压力,即便本周短率走升,幅度可能还是有限.

"你说这利率能走高到那里去呢?"一位外商银行交易员说.

另外一位外商银行交易员则说,市场资金需求的确有升温,不过年前的资金还是有不少供给,预料短率波动幅度将相对有限.

本地时间14:52银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%,同上日.今日区间在0.388-0.40%,上日在0.295-0.44%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.44%,同上日.

**短票利率也略升**

短票市场方面,票券商交易员表示,比起上周末,今日银行的买气稍有回温,只不过,拆款方面,他预估,若是利率维持在先前水位--0.5%附近的话,则银行跨月拆款的意愿恐怕不会太高,还是会以短票做为资金配置的首选.

在资金需求升高下,票券商略微调高年后的短票利率.今天跨年短票利率主要交投向0.78%靠拢,上日区间在0.77%-0.78%;月内短票已少有成交.

台湾央行周一存单到期金额2,730亿,存单发行金额待稍晚公布.

本周央行存单到期总额为9,190.35亿台币,本周余日的存单发行情况为:周二61亿、周三3,235.35亿、周四232.5亿,以及周五2,931.5亿台币.

拆款中心资料 显示,周六超额准备为183亿台币;累计至周日超额准备为负1,013亿台币,加计前期1%的超额准备为440亿台币.

**公债RP利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率则持稳.进入年底最后一周,不过交易商未感受到例行性需求引发的紧俏感,RP利率依旧稳定在既有区间内不变.

交易商指出,目前市场资金浮滥的状况不会改变,虽然进入下半周一定会有投信面临较大的赎回,但资金调度将不成问题,利率走升机率不大.

"今天到单都续,要找新钱也找得到."一证券商交易员说.

另一证券商交易员则认为,本周虽有不少金融债交割,但都是可预期的因素,以目前资金宽松的状态来看,交割的影响有限.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%.