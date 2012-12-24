香港房地产: 政府下一季度推出六幅住宅用地,并落实"港人港地"

路透香港12月24日--- - 香港政府周一表示,明年1-3月的2012/13财年第四季度将推出八幅土地进行招标,其中六幅为住宅用地,估计可提供约3,000个住宅单位.连同前三季度已推出的土地共提供可建约2万个住宅单位的土地,符合政府此前订下的指标.

"第四季度供应的住宅单位,是本财年最多住宅单位供应的一季,反映政府增加土地供应的决心."发展局局长陈茂波表示.

在该六幅住宅用地中,其中两幅位于启德发展区,并将作为试行"港人港地"措施的土地,其余四幅分别位于将军澳、何文田、沙田九肚和屯门.其中启德和将军澳的土地将为"限量地",指定须兴建不少于一定数量的单位.

"政府的房屋政策目标是市场平稳发展,持续稳定向市场提供土地."陈茂波称.

"港人港地"措施是特首梁振英落实其参选政纲的一项举措,因不少内地富人来港购买住宅,被指是推高本地楼价原因之一."港人港地"建成后住宅单位首次出售对象,以及其后30年的转售对象,均只限于拥有香港永久居民身份的港人,以优先满足港人的住屋需要.

梁振英去年9月宣布"港人港地"政策时表示,购买"港人港地"住宅单位的永久居民须以个人名义购买,不得以公司名义购买;假如夫妇联名购买单位,两人均须为香港永久居民.除身份上有所要求,目前没有就买家的资格和条件设立其他限制.

于第四季度招标出售的还包括一幅位于东涌的商业用地,和一幅位于前北角村西面的酒店用地.

陈茂波表示,2012/13财年首三季,政府已出售或即将出售16幅住宅土地,以及两幅由发展商主动勾出(即从土地申请表中申请出售)的土地,总共涉及5,100单位,加上第四季度的约3,000个单位,以及由港铁 和政府全资拥有的西铁招标的住宅用地,整个财年总供应量达到2万个.这与前特首曾荫权定下每年供应不少于2万个住宅单位的长期工作目标相符.