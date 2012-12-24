中国汇市: 人民币即期随中间价走低,但走势偏强短期升值压力仍存

* 人民币即期随中间价走低

* 整体走势偏强

* 短期升值压力仍存

路透北京12月24日 - 人民币兑美元即期 周一早盘走低,因中间价随隔夜美元涨势下移.盘间购汇虽有短暂表现并支撑美元,但人民币整体走势偏强,成交多贴近日间波幅区间上端,体现短期内升值预期仍占上风.

上海一大行交易员称,觉得人民币升值压力还有一些,境外的宽松政策会有一部分传导到境内."以我们来看(客盘)还是以结汇为主,购汇有也有,但相比还没有结汇多."

但该交易员表示,盘间出现一波购汇,可能与香港人民币离岸市场 近期美元上涨有关,这会影响到企业的预期,"企业看到境外价高,可能有一些结汇会回流."

北京时间12:31,人民币兑美元即期报6.2329元,上日收报6.2286元.今日人民币兑美元中间价 为6.2913元,上日中间价为6.2881元.

中国国家外汇管理局周一称,11月银行代客结售汇顺差185亿美元,延续上月顺差局面;远期结售汇为净结汇54亿美元,逆转此前连续七个月的净售汇局面.分析人士认为,净结汇符合市场表现和预期,表明在零售市场中受人民币升值预期影响,国际资本仍在净流入中国.

人民币即期市场在10月底起陷入涨停僵局,并持续逾一个月,但随后大行出手购汇以平衡市场,令交投渐趋活跃,且上周至今已连续数日未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱随之化解,监管层亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.

东京汇市日圆兑美元周一下跌,且接近20个月低位,此前即将出任首相的安倍晋三再度向日本央行施压,要求采用2%的通胀率目标.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3347/97,上日尾盘为6.3290.

北京时间12:33,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2270/80元,上一交易日尾盘报6.2230元.