更新版 1-中国货币市场: 需求仍集中于跨年资金,明日七天回购利率或现波动

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价) 路透上海12月24日 - 中国银行间资金市场周一早盘需求仍主要集中于跨年资金,主要质 押式回购利率 中,14天品种走高,隔夜和七天品种双双下行;不过明日七天期回 购就将跨年,需求料将明显复苏,其利率或有反弹动力. 交易人士表示,目前总体资金面仍属相对宽裕,加上公开市场的流动性支持,年底前的资 金需求小高峰应能安然渡过. "还是跨年(资金)的需求比较多,今天借七天的还是年内到期,提前借没什么意义,明天需 求应该会多起来了."华东一银行交易员称. 她认为,尽管跨年资金的需求不小,但相信不少机构都已提前着手准备,这将舒缓年底前 对流动性的压力,年内最后几个交易日回购利率有反弹的可能,但出现剧烈波动的可能性有限 . 北京时间11:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ========================================================== 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.3090 2.4224 -11.34 七天 3.1521 3.4195 -26.74 14天 4.6008 4.2061 +39.47 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.3000 5.9850 -67.50 七天 6.8100 5.0000 +182.00 14天 4.6550 5.0000 -34.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3600 2.4695 -10.95 七天 3.1600 3.4700 -31.00 14天 4.7000 4.1500 +55.00 Shibor 其中:隔夜 2.3000 2.4200 -12.00 七天 3.1790 3.3960 -21.70 三个月 3.8880 3.8832 +0.48 ===========================================================(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)