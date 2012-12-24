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亚洲 | 2012年 12月 24日 星期一 13:28 BJT

更新版 1-中国货币市场: 需求仍集中于跨年资金,明日七天回购利率或现波动

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
    路透上海12月24日 - 中国银行间资金市场周一早盘需求仍主要集中于跨年资金,主要质
押式回购利率 中,14天品种走高,隔夜和七天品种双双下行;不过明日七天期回
购就将跨年,需求料将明显复苏,其利率或有反弹动力.
    
    交易人士表示,目前总体资金面仍属相对宽裕,加上公开市场的流动性支持,年底前的资
金需求小高峰应能安然渡过.
   
    "还是跨年(资金)的需求比较多,今天借七天的还是年内到期,提前借没什么意义,明天需
求应该会多起来了."华东一银行交易员称.    
    
    她认为,尽管跨年资金的需求不小,但相信不少机构都已提前着手准备,这将舒缓年底前
对流动性的压力,年内最后几个交易日回购利率有反弹的可能,但出现剧烈波动的可能性有限
.
    
    北京时间11:57                今日(%)     上日(%)   变动(bp) 
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    质押式回购加权平均利率                               
    其中:隔夜                    2.3090      2.4224    -11.34
        七天                     3.1521      3.4195    -26.74
        14天                     4.6008      4.2061    +39.47
    上海证交所质押式回购利率                                 
    其中:隔夜                    5.3000      5.9850    -67.50
        七天                     6.8100      5.0000   +182.00
        14天                     4.6550      5.0000    -34.50
    回购定盘利率                                             
    其中:隔夜                    2.3600      2.4695    -10.95
        七天                     3.1600      3.4700    -31.00
        14天                     4.7000      4.1500    +55.00
    Shibor                                                   
    其中:隔夜                    2.3000      2.4200    -12.00
        七天                     3.1790      3.3960    -21.70
        三个月                   3.8880      3.8832     +0.48
    ===========================================================(完)

 (发稿 边竞; 审校 林高丽)

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